Liptáci sa o vodu v studniach nestarajú dostatočne, vyplýva z analýzy

Liptovský Mikuláš 31. mája (TASR) - Majitelia individuálnych zdrojov pitnej vody v okrese Liptovský Mikuláš sa o ich kvalitu starajú nedostatočne alebo vôbec. Vyplynulo to z prieskumu a ankety na vzorke 60 majiteľov vlastných studní, ktoré v uplynulom období robila Liptovská vodárenská spoločnosť (LVS). Prístup mnohých majiteľov k individuálnym zdrojom vody tak môže predstavovať zdravotné riziko.



„Z 20 majiteľov studní, ktorí využívajú vodu ako zdroj pitnej vody, si ju kontinuálne dezinfikujú len dvaja a ďalší len sporadicky, ak vôbec. Na druhej strane len jeden z týchto všetkých si zabezpečuje pravidelný mikrobiologický rozbor. Ostatní si ho urobili len v dávnejšej minulosti alebo vôbec nie,“ upozornil vedúci oddelenia kvality vody LVS Tibor Burger.



Takýto prístup majiteľov studní podľa neho predstavuje zdravotné riziko. "Pre komplexné posúdenie, či je voda pitná, je potrebný minimálny rozbor vody. Ten by sa mal vykonávať aspoň jeden alebo dvakrát ročne," uviedol. Pokiaľ sú však výsledky opakovane vyhovujúce, je možné obdobie medzi analýzami predĺžiť.



Bezpečná pitná voda je hygienicky zabezpečená dezinfekciou. "Tá nie je povinná, avšak k vylúčeniu jej potreby je nevyhnutné dlhodobejšie opakované sledovanie mikrobiologických ukazovateľov v rôznych ročných obdobiach a hydrometeorologických podmienkach, napríklad v daždivom a suchom období, počas topenia snehu,“ pripomenul Burger.



Cieľom aktivity LVS bolo informovať majiteľov o legislatívnom rámci prevádzky vlastných studní, hygienickom zabezpečení vody z týchto zdrojov, starostlivosti o studne a potrebe pravidelných analýz v prípade, že vodu používajú ako pitnú. „Pridanou hodnotou pre nás mal byť aj približný obraz o kvalite vody v studniach a spôsobe ich využívania. Keďže mnohí majitelia studní by chceli používať vodu z vlastnej studne vo svojej domácnosti, napríklad ako úžitkovú, považovali sme za dôležité ich upozorniť aj na podmienky takéhoto používania,“ uzavrel vedúci oddelenia kvality vody LVS.