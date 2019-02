Envirorezort vysvetlil nejasnosti vo vyhláške k zákonu o rybárstve

Polemiku a častokrát až absurdný výklad vyhlášky zo strany rybárov vyvolal najmä paragraf 14 vyhlášky, určujúci maximálne množstvo úlovkov, ktoré si môže rybár privlastniť v jeden deň.

Bratislava 4. februára (TASR) – Rybári si môžu privlastniť štyri kusy pstruha dúhového, alebo sivoňa potočného, alebo podustvy severnej, alebo nosáľa sťahovavého. Ušľachtilé druhy rýb je možné medzi sebou kombinovať. Taký je výklad Vykonávacej vyhlášky k novému zákonu o rybárstve, ktorý vstúpil do platnosti od 1. januára tohto roku.



Polemiku a častokrát až absurdný výklad vyhlášky zo strany rybárov vyvolal najmä paragraf 14 vyhlášky, určujúci maximálne množstvo úlovkov, ktoré si môže rybár privlastniť v jeden deň.



„Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymiánového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého, aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla päť kilogramov,“ uvádza sa vo vyhláške.



Podľa hovorcu ministerstva životného prostredia Tomáša Ferenčáka, správny výklad paragrafu 14 vyhlášky, ktorý zohľadňuje jeho predmet a účel, by teda mal byť taký, že kategóriu rýb uvedenú za bodkočiarkou (pstruh dúhový, sivoň potočný, podustva severná, nosáľ sťahovavý) možno loviť aj samostatne, pričom tieto ryby si možno privlastniť v počte maximálne štyri kusy a zároveň množstvo takto privlastnených rýb nesmie presiahnuť stanovený hmotnostný limit päť kilogramov.



Ako dodal, podľa výkladu vyhlášky je možné tzv. ušľachtilé druhy rýb (úhor európsky, kapor rybničný, šťuka severná, zubáč veľkoústy a ďalšie) medzi sebou kombinovať. V praxi to znamená, že rybári si môžu v jeden deň privlastniť napríklad kapra a šťuku, alebo zubáča a šťuku, kapra a zubáča a podobne, pokiaľ hmotnosť prvého úlovku nepresiahne päť kilogramov.



Novinkou v porovnaní s pravidlami, ktoré platili v minulom roku je, že rybár po privlastnení jedného jesetera, alebo jedného sumca, alebo dvoch druhov ostatných „ušľachtilých“ rýb (kapor, šťuka, zubáč, pstruh potočný a ďalšie), pokiaľ ich celková hmotnosť nepresiahne päť kilogramov, si môže privlastniť napríklad ďalších pstruhov dúhových, sivoňov, podustvy, nosáľov. Celkový počet ulovených rýb však nemôže presiahnuť štyri kusy. Ak celková hmotnosť privlastnených rýb dosiahne päť kilogramov, denný lov sa skončí bez ohľadu na množstvo úlovkov.