Envirorezort neposudzoval zámer ochranných pásiem v Šamoríne

Ministerstvo podľa hovorcu Tomáša Ferenčáka neposudzovalo zámer, ale posudzovalo, či konanie na príslušnom okresnom úrade prebehlo v súlade so zákonom.

Šamorín 11. októbra – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) sa ohradilo voči vyjadreniu Občianskeho združenia (OZ) Za našu vodu, ktorému sa nepáči, že neďaleko vodného zdroja pri Šamoríne je plánovaná výstavba obytného komplexu, čo bude mať podľa neho za následok znemožnenie rozšírenia ochranných pásiem. OZ kritizovalo, že MŽP uprednostňuje súkromný záujem pred celospoločenským.



MŽP však podľa hovorcu Tomáša Ferenčáka neposudzovalo zámer, ale posudzovalo, či konanie na príslušnom okresnom úrade prebehlo v súlade so zákonom. Tvrdí, že sa proti rozhodnutiu okresného úradu odvolalo 27 subjektov, vrátane Hamuliakova a Šamorína. „Na základe odvolaní štátna vodná správa (teda envirorezort) zistila vážne pochybenia, ktoré nedávali inú možnosť, ako vec vrátiť na opätovné konanie. Okresný úrad sa napríklad nevysporiadal s námietkami Hamuliakova. No v odôvodnení úrad konštatoval, že obec nemala pripomienky. Pritom obec preukázateľne vzniesla zásadný rozpor. Ďalej okresný úrad nerokoval s ďalšími okresnými úradmi, do ktorých pôsobnosti rozhodnutím zasahoval, nevysporiadal sa ani s otázkou zásahu do vlastníckych práv a takto možno pokračovať,“ dodal Ferenčák.



OZ upozornilo na to, že MŽP žiada Bratislavskú vodárenskú spoločnosť (BVS) upraviť svoje plány na rozšírenie ochranných pásiem podľa územných plánov Hamuliakova. Avšak tieto zahŕňajú developerský projekt na výstavbu obytného komplexu. OZ sa nepáči, že je neďaleko vodného zdroja pri Šamoríne plánovaná výstavba obytného komplexu, čo bude mať za následok znemožnenie rozšírenia ochranných pásiem. V súčasnosti sa podľa slov Táni Kratochvílovej z OZ Za našu vodu využíva veľmi málo vody z vodného zdroja Šamorín. Pokiaľ by chcela BVS využívať celý jeho potenciál, musí rozšíriť ochranné pásma v okolí zdroja. Zámery výstavby v tejto oblasti podľa OZ neobsahovali potrebné správy posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA).