Na Slovensku tento rok hniezdilo 31 párov ohrozeného sokola rároha

Bratislava 30. septembra (TASR) - Tento rok na Slovensku hniezdilo 31 párov sokola rároha, ktoré dokopy vyviedli 85 mláďat. Podľa ochranárov je to pomerne málo, preto je dôležité pokračovať v opatreniach na jeho ochranu. V minulosti totiž už na slovenskom území takmer vyhynul.



Do roku 2011 počet hniezdnych párov na Slovensku pomaly stúpal. "Jediná sezóna s extrémne nepriaznivým počasím a mimoriadne nízkym počtom mláďat, prenasledovanie (odstrely, otravy) a iné negatívne faktory spôsobili, že už 6 rokov počet hniezdnych párov stagnuje," upozorňuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku, ktorý sa výskumu a ochrane rároha venuje viac ako 40 rokov.



V dôsledku masívneho odlesňovania podľa neho rýchlo mizli prirodzené hniezdne biotopy. "Intenzívne poľnohospodárstvo a zánik pasienkov zas spôsobili úbytok významných druhov koristi – najmä sysľa pasienkového a chrčka," opisuje. Pôvodne lesný druh sa tak presunul do blízkosti polí.



Ochranári mu na novom pôsobisku pomáhajú umiestňovaním búdok. Spolupracujú aj s energetickými spoločnosťami a políciou, zlepšenie podmienok pre sokola rároha podporuje aj Európska komisia. Ochranári tiež dravce pravidelne monitorujú. "Výsledkom našej práce je poznanie tohto nádherného dravca a udržanie populácie na takej úrovni, aby mohla prosperovať," dodáva Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.