Nadácia Ekopolis opäť spúšťa instagramovú súťaž

Banská Bystrica 26. júla (TASR) - Pre všetkých cestovateľov a milovníkov stromov pripravila Nadácia Ekopolis, ktorá tento rok zastrešuje 17. ročník ankety Strom roka, druhý ročník letnej instagramovej súťaže „Tour de STROM".



"Zapojiť sa do súťaže je naozaj veľmi jednoduché. Ak sa ocitnete pri strome z finálovej dvanástky tohtoročnej ankety Strom roka, stačí sa so stromom odfotiť, zavesiť fotku na Instagram a označiť ju #anketastromroka2019 a @nadaciaekopolis," informovala Martina Ragalová z nadácie s tým, že následne vyberú najoriginálnejšiu fotografiu.



Súťaž potrvá do 30. septembra, teda do oficiálneho ukončenia hlasovania za stromy v tohtoročnej ankete. Víťaza vyberá Nadácie Ekopolis.