Ochrana vody nie je medzirezortne koordinovaná, tvrdia aktivisti

Bratislava 22. mája (TASR) – Ochranu vôd na Slovensku nezlepší ďalšia legislatíva, ale spoločný systém a koordinácia medzi ministerstvom životného prostredia, ministerstvom pôdohospodárstva, ministerstvom zdravotníctva či ministerstvom vnútra. Tvrdia to členovia občianskeho združenia (OZ) Za našu vodu. V utorok preto rokovali so štátnym tajomníkom envirorezortu Norbertom Kurillom, ktorého sa snažili presvedčiť, aby inicioval okrúhly stôl štyroch ministerstiev, ktoré zodpovedajú za ochranu vody.



Okrúhly stôl totiž podľa nich môže naštartovať odborný dialóg expertov, ktorý pomenuje príčiny nevyhovujúceho stavu ochrany vôd a dokáže pripraviť postup pri jeho odstraňovaní. Štátny tajomník však ich žiadosti, aby takúto diskusiu zvolal, nevyhovel. "Dostali sme však mandát na to, aby sme takýto okrúhly stôl iniciovali my a určite tak v najbližšom čase urobíme," povedala Annamarie Velič z OZ Za našu vodu.



Tatiana Kratochvílová, ktorá je tiež členkou združenia, nevidí problém v súčasnej platnej legislatíve. Problém je podľa nej v tom, že medzirezortne nie je táto ochrana vody koordinovaná. "Sme presvedčení, že práve tie medzirezortné rokovania a dohovorenie sa na nejakom spoločnom systéme je to, čo pomôže," uviedla.



Informácia o kontrole podzemnej, povrchovej a pitnej vody je dnes podľa Velič sústredená v štyroch až šiestich rôznych inštitúciách, ktoré spolu nekomunikujú. "Veľakrát sú ich informácie za poplatok, tak si ich ani nevedia vymeniť. To nám vadí. Toto všetko by malo byť zliate do jedného centrálneho systému. Na to, aby sa tak stalo, musia spolupracovať všetky ministerstvá," vysvetlila.



OZ Za našu vodu spustilo kampaň Tu vodu nepi! Jej cieľom je upozorniť obyvateľstvo na tému ochrany povrchovej a podzemnej vody, aby sa cez ňu neznečistila pitná voda. Zámerom je aj skontrolovať všetky vodné zdroje pitnej vody na Slovensku v čo najviac obciach v republike. Združenie chce tiež občanom umožniť, aby mali pravdivé a včasné informácie o tom, akú vodu pijú.