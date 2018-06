Ryby v Malom Dunaji uhynuli pre nedostatok kyslíka, tvrdí inšpekcia

Úhyn rýb v Malom Dunaji nahlásili inšpekcii v piatok (8.6.) poobede rybári, neskôr aj policajti.

Bratislava 13. júna (TASR) – Za minulotýždňovým úhynom rýb v Malom Dunaji bol nedostatok kyslíka v rieke. TASR to potvrdila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), ktorá na toku vykonala obhliadku od bratislavskej Vrakune až po obec Tomášov v okrese Senec.



Úhyn rýb v Malom Dunaji nahlásili inšpekcii v piatok (8.6.) poobede rybári, neskôr aj policajti. V stredu (6.6.) a vo štvrtok (7.6.) boli podľa inšpekcie v Bratislave a jej okolí vysoké teploty ovzdušia, ako aj vodných tokov, a silné prívalové dažde s intenzívnymi zrážkami, pri ktorých došlo k zatopeniu viacerých komunikácií. "V dôsledku vysokej zrážkovej činnosti bol enormne zvýšený aj prítok odpadových vôd do Ústrednej čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni, v dôsledku čoho došlo aj k odľahčovaniu odpadových vôd z čistiarne," priblížila SIŽP.



V Malom Dunaji preto došlo k deficitu kyslíka (hodnoty sa v piatok pohybovali od 3,9 do 4,5 mg/l) a zakaleniu s následným úhynom rýb. Inšpekcia požiadala správcu vodného toku, ako aj Mestskú organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu (MsO SRZ) Bratislava II o odstránenie uhynutých rýb.



Úhyn rýb pre nedostatok kyslíka vo vode predpokladal aj predseda MsO SRZ Bratislava II Tibor Dányi. Takýto úhyn rýb podľa jeho slov v Malom Dunaji nie je prvý. Ako tvrdí, deje sa to najmä po prívalovom daždi. "Všetka kanalizačná voda ide do čistiarne odpadových vôd (ČOV) a tu musia vo zvýšenej miere realizovať aj vypúšťanie tejto vody," vysvetlil pre TASR. Voda, ktorá ide z ČOV, má podľa jeho slov menší obsah kyslíka a keď sa dostane vo zvýšenom objeme do rieky, spôsobí, že ryby môžu uhynúť.



Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), ktorá prevádzkuje vo Vrakuni ČOV, pre TASR uviedla, že z jej strany neboli do vodného toku Malý Dunaj vypustené fekálie a ČOV bola prevádzkovaná v súlade s prevádzkovým a manipulačným poriadkom i vodoprávnym rozhodnutím.



Mestská časť Vrakuňa od pondelka (11.6.) rána žiadala prešetriť možnú kontamináciu vody v Malom Dunaji. Reagovala tak na video, ktoré sa začalo cez víkend šíriť na internete a bolo v ňom vidieť množstvo uhynutých rýb v tejto rieke. Starosta Martin Kuruc uviedol, že možných zdrojov znečistenia je viacero, preto požiadal Okresný úrad Bratislava a SIŽP, aby tento stav prešetrili.