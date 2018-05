Slovensko je dôležitou križovatkou vtáčích migračných ciest

Aktuálna sezóna bola ovplyvnená ochladením po 15. marci, kedy tu už boli prví navrátilci, najmä z krátkych ciest, a nastalo krátke spomalenie migrácie.

Bratislava 13. mája (TASR) - Slovensko je dôležitá križovatka vtáčích migračných ciest. Pozorovať či počuť vtáky na ťahu je ľahšie než napríklad počas výchovy mláďat, kedy je ich správanie menej nápadné. Nedávno prileteli zo zimovísk včeláriky zlaté, čo sú zrejme najpestrejší zástupcovia vtáčej ríše u nás. Práve tie boli hlavnou atrakciou exkurzie, ktorú organizovala Ochrana dravcov na Slovensku včera pri príležitosti Dní sťahovavého vtáctva.



Desiatky včelárikov si na Devínskej Kobyle vyhrabávajú svoje hniezdne nory v pieskových skalách. "Jarná migrácia je oveľa rýchlejšia než jesenná, vtáky sú poháňané inštinktom alebo, z ľudského pohľadu, túžbou po rozmnožovaní a výchove mláďat. Niektoré druhy majú za sebou stovky až tisícky kilometrov, prekonali fujavice, niektoré dokonca púštne búrky," uviedol Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.



Podľa jeho slov bola aktuálna sezóna ovplyvnená ochladením po 15. marci, kedy tu už boli prví navrátilci, najmä z krátkych ciest, a nastalo krátke spomalenie migrácie. "Ďalším špecifikom tohto roka je skorší prílet subsaharských migrantov (o 7 až 14 dní skôr), ide o vlhy, mucháriky, strakoše, trsteniariky. Keďže sa skôr vrátili, aj hniezdenie viacerých z nich je posunuté do nižších dátumov. V aktuálnom roku potešili pomerne skorým príletom aj sokoly červenonohé," povedal Slobodník.



Doplnil, že pri druhoch s vyššou početnosťou možno sledovať aj zmeny pri výbere migračných trás a zimovísk. "Napríklad bocian zimuje priemerne až o približne 1000 kilometrov severnejšie, než tomu bolo pred 70 rokmi. Podobný trend sledujeme u penice čiernohlavej, časť stredo a západoeurópskej populácie zimuje na Britských ostrovoch, zatiaľ čo kedysi zalietali až do severnej Afriky a južnej Európy,“ vysvetlil.



Exkurzia sa konala presne na Svetový deň sťahovavého vtáctva, ktorý pripadá tento rok výnimočne až na dva termíny – druhú sobotu v máji aj októbri.



"S približne 100 účastníkmi sme si pripomenuli, aký výnimočný a obdivuhodný je fenomén vtáčieho putovania. Bohužiaľ, sú územia, kde sa na putujúce operence naďalej loví či dokonca strieľa, do cieľa sa tak nedostanú milióny obetí. Preto je určite na mieste si pripomenúť dôležitosť ochrany sťahovavých druhov a ich veľký význam pre ľudí," dodala Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.