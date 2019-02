TANAP bude mať nový návštevný poriadok

Návrh návštevného poriadku prináša viaceré zmeny. Tie sa týkajú najmä dĺžky sezónnej uzávery, obmedzení pre horolezcov aj psičkárov, či regulácie geocachingu.

Liptovský Mikuláš 6. februára (TASR) – Správa Tatranského národného parku (TANAP) by chcela, aby nový návštevný poriadok platil už od novej letnej sezóny. Po stredajšom verejnom prerokovaní v Liptovskom Mikuláši to uviedol riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko s tým, že všetko závisí od toho, ako dlho potrvá celý proces pripomienkovania, ktorý sa práve začal.



Potreba vytvorenia návštevného poriadku bola podľa Majka citeľná už dlhodobo. „Starý návštevný poriadok bol vypracovaný koncom 90. rokov. Chceli sme počkať alebo ho zosúladiť s pripravovanou zonáciou, ale keďže to v podstate nie je možné a nálezom Ústavného súdu skončila platnosť návštevného poriadku, museli sme zareagovať. Vydali sa dočasné rozhodnutia orgánov ochrany prírody a následne sme začali pripravovať nový návrh. Nehovorím, že je ideálny, pozeráme sa naň z pohľadu našej profesie. Stále zastávame názor, a je to aj v legislatíve, že ochrana prírody v národnom parku je prvoradá. Ostatné aktivity ju musia rešpektovať a prispôsobiť sa jej,“ povedal.



Návrh návštevného poriadku prináša viaceré zmeny. Tie sa týkajú najmä dĺžky sezónnej uzávery, obmedzení pre horolezcov aj psičkárov, či regulácie geocachingu. Návrh kritizujú Slovenská skialpinistická asociácia (SSA) aj Slovenský horolezecký spolok (SHS). SSA v stanovisku uviedla, že problém má s celým návrhom sezónnej uzávery a navrhuje úplne odstrániť reguláciu definovanú teritoriálne aj časovo. Vykonávanie horských športových aktivít je podľa asociácie výrazne spojené s aktuálnymi poveternostnými a snehovými podmienkami, ktoré majú na realizáciu športovej činnosti rozhodujúci vplyv.



Pri návrhoch obmedzení však podľa Majka vychádzali z poznania územia a nevymysleli si to „od brucha“. „Keď sa v tom termíne vyhrabávajú svište, následne sa rodia mladé kamzíky, máme na hviezdach orly skalné, sokoly sťahovavé, tak vychádzame len z poznania tohto územia. Aj Národná asociácia horských vodcov akceptovala, že v tomto období tam nebudú, a to je zásadná vec,“ povedal.



Doplnil, že horskí vodcovia rešpektovali obmedzenia na jeseň od 1. novembra do 15. decembra a na jar od 15. apríla do konca mája. „Sú to živitelia rodín, ktorí sú vtedy doma. To znamená, že hobisti, turisti, horolezci atď. by toto mali automaticky rešpektovať, lebo oni tam idú len za svojím vyžitím a zážitkom,“ konštatoval.



Vo štvrtok (7.2.) dopoludnia predstavia návrh vo Vysokých Tatrách. Verejnosť môže podať pripomienky písomne alebo elektronicky do 30 dní od jeho zverejnenia. Dotknutými orgánmi sú príslušné samosprávy, vlastníci a užívatelia pozemkov. Tí sú podľa Majka kľúčoví. „Napríklad, pokiaľ si vlastník nebude želať, aby na jeho pozemku vzlietali závesné klzáky, tak Správa TANAP-u to bude rešpektovať,“ uzavrel.