Titulom zelená škola sa na Slovensku pýši 103 škôl

Bratislava 18. októbra (TASR) - Celkovo 103 aktívnych škôl na Slovensku získalo vlajku, certifikát či diplom programu Zelená škola. Tieto školy počas uplynulých dvoch rokov realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov.



"Cieľom programu Zelenej školy je rozvíjať participáciu na škole, ponúkať zaujímavejšie formy vyučovania, no najmä znížiť vplyv školy na životné prostredie. Program Zelená škola má medzinárodný rozmer, okrem Slovenska je realizovaný v 67 krajinách sveta," povedal manažér programu Juraj Oravec.



Prítomným zablahoželal prostredníctvom videopozdravu aj riaditeľ medzinárodnej siete zelených škôl FEE Pramod Kumar Sharma. "Táto cena je uznaním za to, že veríte, že vaše skutky majú globálny dopad a menia nielen vašu vlastnú krajinu, ale takisto aj životy mladých ľudí, ktorí žijú v Afrike, Ázii, Austrálii, v podstate v akejkoľvek časti našej Zeme, a tiež vplývajú aj na iné formy života, ktoré s nami zdieľajú túto planétu," odkázal.



Na oceňovaní sa osobne zúčastnil aj vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol aktivitu škôl zapojených do programu. "Pred týždňom som bol na environmentálnej konferencii v Brne, ktorá mala v názve otázku 'Meníme svet?' Ja vám môžem s istotou a úprimne povedať, že vy ste tí, ktorí ten svet menia," uviedol.



Zelená škola je najväčší environmentálno-vzdelávací program na svete. Zapojených je doň viac ako 52.000 škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je ich v tomto školskom roku 345. Program Zelená škola získal v roku 2016 cenu ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky a dlhodobé aktivity v ochrane a starostlivosti v tejto oblasti. Uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.