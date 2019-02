Vzácnych dravcov na Slovensku ubudlo

V šiestich krajinách, ktoré sa do projektu zapojili, mapovatelia spočítali celkovo 509 orlov kráľovských, 992 orliakov morských a 52 sokolov rárohov.

Bratislava 10. februára (TASR) - Na Slovensku ubudli orliaky morské aj myšiaky severské. Naznačuje to nedávne medzinárodné sčítanie dravcov, pri ktorom slovenskí mapovatelia spočítali o 20 až 30 percent menej vtáčích druhov ako vlani. "Predpokladáme, že na nižšom počte orliakov sa podpísali minuloročné otravy," uviedol Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS), ktorá o sčítaní informovala.



"Na Slovensku sa nám podarilo zaznamenať 46 jedincov orlov kráľovských, 40 orliakov morských a 24 sokolov rárohov," priblížil ďalšie výsledky jeho kolega Tomáš Veselovský. V šiestich krajinách, ktoré sa do projektu zapojili, mapovatelia spočítali celkovo 509 orlov kráľovských, 992 orliakov morských a 52 sokolov rárohov. "Hoci na prvý pohľad to vyzerá, že orly sa vyskytujú vo vysokom počte, nie je to pravda. Pozorovania orlov a orliakov sú pomerne zriedkavé," vysvetlil Veselovský.



Do sčítania sa na Slovensku zapojilo 55 ľudí. Išlo o dobrovoľníkov a členov RPS. V teréne boli tri dni a zameriavali sa najmä na hniezdiská a zimoviská vzácnych dravcov na západnom Slovensku. "Zároveň však boli mapované oblasti na nížinách a vodné biotopy na väčšine územia Slovenska. Pozorovali sme aj zimujúce druhy zo severnej Európy, či až z tundry, ako sú myšiaky severské, kane sivé, či vzácne sokoly kobce," doplnil Chavko.



Sčítanie sa uskutočnilo aj v Maďarsku, Česku, Rakúsku, Srbsku a Rumunsku. Išlo o druhé medzinárodné a trináste národné sčítanie. "Získané údaje majú veľký význam z hľadiska zabezpečovania ochrany vzácnych dravcov a prostredia, v ktorom žijú," vysvetlila RPS.