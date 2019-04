Envirorezort navrhuje vyhlásiť tri nové chránené areály

Jedným z dôvodov na vyhlásenie chránených území je reakcia na kritiku Európskej komisie, podľa ktorej Slovensko nedostatočne vyhlasuje lokality európskeho významu za osobitne chránené územia.

Bratislava 21. apríla (TASR) - Na Slovensku by mali pribudnúť tri nové chránené areály - Nesvadské piesky (okres Komárno), Jurský Chlm (okres Nové Zámky) a Mostová (okres Galanta). Navrhuje to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré materiály predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



V areáli Nesvadské piesky sa nachádzajú biotopy rastlín národného významu, ako sú kurička klbkatá alebo silenka dneperská, a tiež biotop koníka stepného. V Jurskom Chlme sa má chrániť pichliač úzkolistý, kosatec pochybný alebo kozinec bezbyľový. Účelom vyhlásenia chráneného areálu Mostová je zas dosiahnutie a následné zachovanie priaznivého stavu vnútrozemských slanísk a slaných lúk, ktoré sa na tomto území nachádzajú.