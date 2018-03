Envirorezort pokračuje v zmenách zákonov, ktoré zvýšia ochranu vody

Envirorezort pripomenul, že 15. marca vstúpila do platnosti i novela vodného zákona, prostredníctvom ktorej získal kompetencie pri dohľade nad agrochémiou v chránených vodohospodárskych oblastiach.

Bratislava 21. marca (TASR) – Ministerstvo životného prostredia pokračuje v legislatívnych zmenách, ktoré zvýšia ochranu vody na Slovensku alebo reagujú na fenomén sucha. Envirorezort to uviedol pri príležitosti Svetového dňa vody (22.3.). Podľa ministra Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) si jeho rezort pripomína Svetový deň vody v ostatných mesiacoch takmer každý deň. "V rezortných i medzirezortných skupinách odborníkov, ktorí pracujú na tom, ako zachovať a ochrániť to najcennejšie, čo máme," uviedol v tlačovej správe.



Ministerstvo ohlásilo v marci práce na zákone o chránených vodohospodárskych oblastiach. Tzv. Lex Žitný ostrov má zjednotiť postup všetkých rezortov pri ochrane strategických území zabezpečujúcich vodu pre obyvateľov krajiny. "Ide o historicky prvý zákon určený výlučne na ochranu desiatich najvzácnejších oblastí, v ktorých sa nachádzajú najväčšie zásoby podzemných vôd na Slovensku," uviedol hovorca ministerstva Slavomír Held.



Vláda zároveň 14. marca tohto roka schválila Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody s názvom H2ODNOTA JE VODA, ktorý obsahuje konkrétne kroky, ako bojovať s dôsledkami sucha a nedostatkom vody na Slovensku. "Opatrenia sa týkajú hneď niekoľkých oblastí - od vodného hospodárstva, cez opatrenia v sídelnej krajine, poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve až po výskum a vzdelávanie v oblasti dôsledkov sucha a nedostatku vody," priblížil Held.



Envirorezort pripomenul, že 15. marca vstúpila do platnosti i novela vodného zákona, prostredníctvom ktorej získal kompetencie pri dohľade nad agrochémiou v chránených vodohospodárskych oblastiach. Novela posilnila aj ochranu vôd pred dusičnanmi, ktoré sa do životného prostredia dostávajú aj pre nesprávne zaobchádzanie s odpadovými vodami v žumpách.



Pri príležitosti Svetového dňa vody zorganizuje koncom tohto týždňa rezortný podnik ministerstva - Slovenský vodohospodársky podnik Dni otvorených dverí na vodných stavbách Nosice, Turček, Starina, Bukovec, Málinec a Môťová, kde budú pripravené komentované prehliadky. Slovenský hydrometeorologický ústav otvorí svoje brány pre návštevníkov v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.



Svetový deň vody vyhlásilo v roku 1992 na 22. marca Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Je príležitosťou na organizovanie aktivít smerujúcich k podpore informovanosti verejnosti o význame vody pre život na našej planéte. Tento rok sú nosnou témou prírodné riešenia problémov s vodou, ktorým čelí svet v 21. storočí, keďže poškodené ekosystémy ovplyvňujú kvalitu a kvantitu vody, ktorá je k dispozícii na ľudskú spotrebu. V súčasnosti žije vo svete bez bezpečnej pitnej vody 2,1 miliardy ľudí.