Týranie zvierat je v SR stále takmer beztrestné, tvrdí mimovládka

Za zanedbanie starostlivosti o zvieratá, čiže katastrofálnu podvýživu alebo neriešený žalostný zdravotný stav, zatiaľ nebol odsúdený nikto.

Bratislava 27. apríla (TASR) - Za týranie zvierat na Slovensku od roku 2010 sedelo za "mrežami" šesť ľudí. V minulom roku bolo odsúdených deväť ľudí, vo väzení ale neskončil nikto. Útulky a občianske združenia na pomoc zvieratám sa však vo svojej praxi stále stretávajú s množstvom týraných a zanedbaných zvierat. Upozorňuje na to Iniciatíva Zvierací ombudsman. Nádej vidí v novom zákone.



"Sme krajina tyranov zvierat a pritom štatistiky hovoria o nulovom počte odsúdených a čísle celkovo iba do 35 ohlásených trestných činov ročne," upozornila právnička iniciatívy a odborníčka na trestné právo v oblasti ochrany zvierat Zuzana Stanová. Za zanedbanie starostlivosti o zvieratá, čiže katastrofálnu podvýživu alebo neriešený žalostný zdravotný stav, zatiaľ nebol odsúdený nikto.



Ochranári a dobrovoľníci z útulkov podľa nej na trestnoprávnu rovinu problému nemajú kapacity ani odborné znalosti. "V prvom rade sa starajú o to, aby tieto zvieratá prežili a sústredia sa na hľadanie nových domovov pre ne. Čas ani energiu podávať fundované trestné oznámenia, dožadovať sa odpovedí, dohliadať na to, či bola dodržaná zákonom stanovená lehota na vyjadrenie alebo podanie opravného prostriedku, jednoducho pri svojej práci nemajú," tvrdí.



Podľa iniciatívy môže zmenu priniesť aj posun na legislatívnej úrovni. V tomto týždni prešla novela zákona o veterinárnej starostlivosti, známa aj ako zákon "zviera nie je vec", prerokovaním vo Výbore Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Niektorí jeho členovia však s novelou nesúhlasia. "Súčasťou diskusie boli argumenty typu – načo chrániť zvieratá, keď sa nevieme starať o týrané deti a ženy. Ak toto má byť dôvod, aby bolo naďalej beztrestne ubližované zvieratám, neposlúži to ani ako zlý vtip. Každý normálny človek musí chápať, že riešiť treba oboje," myslí si Stanová.