Hojsík a Šimečka zastupujú Slovensko v tábore liberálov

Poslanec Šimečka chce skĺbiť svoje povinnosti v zákonodarnom zbore EÚ s funkciou externého poradcu prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Štrasburg 2. júla (TASR) - Na prvom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, sa novinárom predstavili viacerí noví slovenskí europoslanci, vrátane dvoch, ktorí sú členmi novej liberálno-centristickej skupiny Obnovme Európu (RE) - Martin Hojsík a Martin Šimečka (obaja z Progresívneho Slovenska).



Ich prihlásením sa do tejto skupiny má Slovensko v EP opäť poslancov v politickej skupine liberálov. Poslednými slovenskými poslancami u liberálov boli Sergej Kozlík (2009-2014) a prvé tri mesiace svojho poslaneckého mandátu v roku 2014 aj Richard Sulík (SaS).



Hojsík aj Šimečka v rozhovore pre TASR avizovali, že chcú aktívne vystupovať v zákonodarnom zbore EÚ.



Martin Hojsík je plným členom vo Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) a náhradníkom vo Výbore pre priemysel, energetiku a výskum (ITRE). Pripomenul, že ako správny ekológ prišiel do budovy EP na električke a do Štrasburgu pricestoval vlakom.



"Máme pred sebou viaceré vízie. Hroziaca klimatická katastrofa je niečo, čo Európsky parlament veľmi rieši a je to vidieť aj v našej frakcii, kde najväčší záujem bol o výbor ENVI. Je tu vôľa a ochota túto otázku riešiť a dúfam, že sa na tom budem podieľať," uviedol Hojsík.



V snahe minimalizovať uhlíkovú stopu, ktorú si vyžiadajú jeho pracovné cesty medzi Bruselom, Štrasburgom a Bratislavou bude Hojsík hľadať spôsoby, ako menej cestovať lietadlom. Vyjadril ľútosť, že ubudli vlakové spoje, hlavne tie nočné, medzi veľkými európskymi mestami. "Podstatné je, aby sme mali v Európe možnosť zelenej mobility. To je niečo, čo potrebujeme v Európe zmeniť a zlepšiť," vysvetlil. Zároveň ocenil, že vo frakcii Obnovme Európu majú témy ochrany životného prostredia, klímy a obehovej ekonomiky veľkú prestíž.



Martin Šimečka bude v europarlamente ako plný člen zasadať vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a ako náhradník vo Výbore pre zahraničné veci (AFET). V oblasti zahraničnej politiky podľa jeho názoru musí EÚ potvrdiť, že je kľúčovým hráčom vo svete a musí presadzovať svoje záujmy a hodnoty, ktoré sú aj v záujme Slovenska, v konkurencii aj v dialógu s veľmocami, ako sú Rusko, Čína či USA.



Šimečka požiadal o členstvo v dvoch parlamentných delegáciách, pre vzťahy s americkým Kongresom a s ukrajinskou Najvyššou radou.



Poslanec Šimečka chce skĺbiť svoje povinnosti v zákonodarnom zbore EÚ s funkciou externého poradcu prezidentky SR Zuzany Čaputovej. "Tá agenda sa často prekrýva. Aj v strane Progresívne Slovensko, aj tu v europarlamente sa venujem zahraničnopolitickej agende, čiže ide o ten istý obsah a pre prezidentku Čaputovú pracujem ako externý poradca pre európske záležitosti," uviedol Šimečka.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)