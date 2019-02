Výbor LIBE upozornil Slovensko na nedostatky v oblasti právneho štátu

Monitorovacia skupina vznikla po vraždách novinárov Daphne Caruanovej Galiziovej a Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Brusel 19. februára (TASR) - Poslanci Výboru Európskeho parlamentu pre spravodlivosť a občianske slobody (LIBE) schválili v utorok návrh uznesenia so závermi Skupiny pre monitorovanie právneho štátu, opisujúcich situáciu na Malte a na Slovensku.



Monitorovacia skupina vznikla po vraždách novinárov Daphne Caruanovej Galiziovej a Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Poslanci vyjadrili vážne obavy nad stavom boja proti korupcii a organizovanému zločinu v oboch krajinách, ale aj nezávislosťou orgánov činných v trestnom konaní a súdov na Slovensku. Vyzvali vlády oboch krajín, aby lepšie chránili novinárov a posilnili právny štát.



Vo všeobecnejšej rovine uznesenie, za ktoré hlasovalo 40 poslancov, siedmi boli proti a šiesti sa zdržali, požaduje pravidelné a nezávislé posudzovanie stavu právneho štátu členských krajín EÚ a posilnenie úlohy Europolu. Poslanci odsúdili snahy čoraz väčšieho počtu vlád členských štátov smerujúce k oslabeniu princípov právneho štátu, deľby moci a nezávislosti súdnictva.



Zákonodarcovia upozornili, že vraždy novinárov Caruanovej Galiziovej, Kuciaka, ako aj Viktorie Marinovovej v Bulharsku majú odrádzajúce účinky na novinárov v celej Únii.



Uznesenie výboru LIBE žiada urýchlené a úplné vyšetrenie všetkých náznakov trestných činov, a to najmä v oblasti korupcie, finančnej kriminality, prania špinavých peňazí, daňových podvodov a únikov, o ktorých písali zavraždení novinári. Zodpovedným orgánom na Malte a na Slovensku odporúča plnú spoluprácu s Europolom.



Výbor požaduje posilnenie mandátu Europolu tak, aby mohol aktívnejšie vstupovať do vyšetrovania väčších skupín organizovaného zločinu v štátoch EÚ, pokiaľ existujú pochybnosti ohľadom nezávislosti a kvality vnútroštátneho vyšetrovania.



S odkazom na Slovensko výbor LIBE ocenil pokrok vo vyšetrovaní vrážd Kuciaka a Kušnírovej, zároveň však vyzval na jeho pokračovanie, a to na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni, s cieľom odhaliť objednávateľov vraždy a postaviť ich pred súd.



Uznesenie si všíma, že vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy viedlo k odhaleniu údajných plánov na vraždu prokurátorov Petra Šufliarskeho a Maroša Žilinku a právnika Daniela Lipšica. V súvislosti s rozhodnutím zveriť túto časť vyšetrovania policajnej inšpekcii Ministerstva vnútra chcú poslanci ďalší vývoj monitorovať.



Výbor vyzval Európsku komisiu a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) na riadne vyšetrenie všetkých trestných činov týkajúcich sa korupcie a podvodov, vrátane zneužívania agrodotácií EÚ, o ktorých boli poslanci informovaní počas svojich pracovných ciest na Slovensko. Poslanci vyjadrili obavy aj v súvislosti s prípadmi korupcie, konfliktu záujmov a beztrestnosti v slovenských mocenských kruhoch a varovali pred politizáciou a nedostatkom transparentnosti v procese výberu a menovania niektorých štátnych predstaviteľov vrátane policajného prezidenta.



V súvislosti s aktuálnou voľbou sudcov Ústavného súdu poslanci vyzvali, aby proces ich výberu, ako aj vymenovaní kandidáti, napĺňali najvyššie možné štandardy transparentnosti, kontroly a zodpovednosti.



Výbor LIBE sa vyjadril aj k únosu vietnamského občana z Nemecka, v ktorom mohla podľa schváleného textu zohrať rolu aj vláda SR. Poslanci vyzvali na pokračovanie spolupráce nemeckých a slovenských orgánov a komplexné vyšetrenie prípadu vrátane údajnej úlohy, ktorú v ňom mohol zohrať exminister vnútra SR Robert Kaliňák.



Poslanci ocenili zapojenie sa mnohých slovenských občanov a mimovládnych organizácii do zápasu za demokraciu, právny štát a základné práva a vyzvali slovenských predstaviteľov, aby takéto prejavy občianskej angažovanosti podporovali a neodrádzali od nich.



Uznesenie vyzýva vládu SR, aby zaistila novinárom bezpečnosť, a vyjadruje znepokojenie nad vyhláseniami niektorých politikov, ktoré spochybňujú prínos nezávislej žurnalistiky. Výbor odsúdil nedostatok transparentnosti vo vlastníctve médií a v nadväznosti na odchod viacerých novinárov z RTVS vyjadril obavy o nezávislosť a kvalitu verejnoprávnych médií v krajine.



Spravodajca TASR Jaromír Novak