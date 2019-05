A. Parziale: Európskej únii chýbajú lídri, teraz má len byrokratov

Európa sa musí podľa Perzialeho priblížiť občanom a je načase, aby prestala zastupovať záujmy lobistov a veľkých spoločností.

Bratislava 11. mája (TASR) – Reforma Európskej únie mala začať už dávno. Únii totiž chýbajú lídri, v súčasnosti má len byrokratov. V rozhovore pre TASR to povedal líder kandidátky Európskej demokratickej strany vo voľbách do Európskeho parlamentu Antonio Parziale. Európa sa musí podľa neho priblížiť občanom a je načase, aby prestala zastupovať záujmy lobistov a veľkých spoločností.



V čom môže Európsky parlament pomôcť Slovensku?



Máme šťastie, že sme súčasťou Európskej únie. Nemusíme v takej miere investovať do obrany, sme chránení na poli zahraničnej politiky a môžeme sa plne sústrediť na vlastný rast. Európska únia ponúka obrovský, bohatý a otvorený trh. Ponúka prostriedky z európskych fondov, ktoré stále naplno nečerpáme.



Musíme ich začať konečne správne využívať a presmerovať tak, aby pomohli rastu ekonomiky a blahobytu najmä v regiónoch. Prostredníctvom našich zástupcov v orgánoch Európskej únie dokážeme ovplyvňovať svetovú ekonomiku a politiku účinnejšie, ako keby sme jednali za samostatné Slovensko - síce krásny, ale príliš malý štát v strede Európy.



Akej agende by ste sa ako europoslanec chceli venovať?



Vyrastal som v chudobnej poľnohospodárskej rodine. Môj otec každý deň tvrdo pracoval na poli, aby uživil svoju rodinu. Aj keď som neskôr vyštudoval právo a pracoval na prokuratúre, dušou som stále poľnohospodár a k poľnohospodárstvu som sa aj vrátil.



V prvom rade by som chcel preto zastupovať malých hospodárov a vlastníkov rodinných fariem. Práve oni sú dôležití pre potravinovú sebestačnosť krajiny a za zamestnanosť v regióne. Vidím ako obrovské peniaze z európskych fondov končia vo veľkých firmách s obrovskými lánmi pôdy, z ktorých nemajú ľudia na Slovensku žiadny úžitok. Potrebujeme reformovať spôsob čerpania európskych peňazí – čím menšie hospodárstvo, tým viac peňazí a, naopak, čím väčšie hospodárstvo, tým menej prostriedkov.



Potrebuje Európska únia reformu?



Reforma Európskej únie sa mala začať už dávno. Európsku úniu potrebujeme reformovať tak, aby bola pružnejšia a výkonnejšia. Nemyslím tým výkonnejšiu a pružnejšiu len ekonomicky, ale aj na poli zahraničnej politiky a obrany. Únii chýbajú lídri, máme len byrokratov. Európa sa musí priblížiť občanom. Je načase prestať zastupovať záujmy lobistov a veľkých spoločností.



V centre pozornosti musia stáť občania. S tým súvisí aj obrovský demokratický deficit v Európskej únii. Komisia je nikým nevolený orgán, ktorý rozhoduje o zásadných otázkach. V Rade zasa hlasujú zástupcovia členských štátov za zatvorenými dverami a len zriedka občanom vysvetľujú svoje rozhodnutia. Európa potrebuje viac demokracie. Európsky parlament, priamo volený občanmi, musí mať väčšie právomoci v skutočne dôležitých oblastiach.



Ste za užšiu integráciu členských krajín? Malo by Slovensko patriť do jadra Únie?



Som za užšiu integráciu členských krajín. Európa má ekonomickú silu, technológie a know-how na to, aby sa stala globálnou silou rovnajúcou sa Spojeným štátom americkým. Chýba jej však politická vôľa využiť svoj potenciál. Európska únia rastie, čo do veľkosti a schopnosti, ale členské štáty jej odopierajú právomoci a zdroje, ktoré potrebuje.



Najviac zo všetkého jej chýba jednotná, demokraticky zvolená vláda, ktorá bude zodpovedná všetkým Európanom. Budúcnosť Európy závisí od toho, či sa podarí ekonomická, politická a bezpečnostná integrácia Európskej únie. Slovensko by malo určite patriť do najužšieho jadra Únie, lebo na to má predpoklady. Máme na výber, buď budeme v jadre, alebo na periférii. Ekonomicky aj politicky.



Prečo má Slovensko podľa vás dlhodobo nízku volebnú účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu a akoby sa to dalo zmeniť?



Európska únia sa zdá mnohým ľuďom niečím vzdialeným. Aj keď vedia, že rozhodnutia na úrovni Únie majú obrovský vplyv na ich životy, zdá sa im, že malá krajina, akou je Slovensko, aj tak nedokáže nič zmeniť. Sú tu predsa štáty ako Nemecko a Francúzsko. Veľké a vplyvné. Nie je to však pravda.



Zástupcovia malých krajín dokážu vetovať rozhodnutie veľkých, môžu predkladať svoje návrhy, predsedajú inštitúciám. V Európskej únii ale potrebujeme aktívnych zástupcov, ktorí majú skutočný záujem presadzovať riešenia dobré pre svoju krajinu.





Čo priniesla Európska únia občanom ako pozitívum?



Európska únia je mierový projekt. Na to sa začína zabúdať. Európa bola od nepamäti zmietaná vojnami. Po druhej svetovej vojne, ktorá zničila takmer celý kontinent a spôsobila obrovské utrpenie ľudí, hľadali lídri európskych štátov spôsob, ako predísť ďalším vojnám. Vzniklo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ a nakoniec Európska únia.



Vtedy zavládol prvýkrát v dejinách na kontinente mier, ktorý trvá doteraz. To bolo dovtedy niečo nemysliteľné. Sú tu, samozrejme, aj ďalšie veci. Inde na svete nepredstaviteľné. Napríklad voľný pohyb osôb, mládežnícke výmeny prostredníctvom projektu Erasmus, jednotný trh, ktorý znamená, že nemáme žiadne clá, poplatky, žiadne čakanie na hraniciach.



Veľa cestujem. Vidím, že Európania vnímajú Úniu ako byrokratický moloch, so samými obmedzeniami a nariadeniami, ale inde na svete sme nedosiahnuteľný vzor.





EDS vo svojom programe súhlasí s princípmi kontrolovanej migrácie.



Migrácia existovala, existuje a bude existovať. Môj otec emigroval do Ameriky, ale čakal 11 rokov, aby dostal zelenú kartu a išiel tam pracovať. Toľko rokov čakal, kým jeho brat, ktorý žil v Amerike, vybavil poisťovňu, robotu, víza a záruky. Dnes prichádzajú na lodiach stovky ľudí a my sme ich povinní prijať.



Nikto však nerozpráva o tom, prečo prichádzajú, kto ich kontroluje a ako funguje systém prijatia. Je to neregulované. To treba riešiť a regulovať. Nie je to diskriminácia, ale logika. Európa sa musí spojiť a urobiť spoločné jednotné hranice, zahraničnú politiku aj armádu. Schengenský priestor musí byť chránený spoločným systémom, na ktorom sa budú podieľať všetky krajiny EÚ.