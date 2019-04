EP voľby: Video apeluje na Slovákov, aby išli voliť

Miko doplnil, že voliči budú rozhodovať aj o podiele antisystémových a deštruktívnych síl v budúcom parlamente, ako aj o tom, čomu chcú dať v budúcej Európskej únii prednosť.

Bratislava 27. apríla (TASR) - Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku predstavilo s blížiacimi sa eurovoľbami kampaň, ktorá apeluje na Slovákov, aby išli voliť. Vo videu odkazuje, aby ľudia 'nedržali hubu' a vyjadrili svoj názor voľbách. Reaguje tak na fakt, že v eurovoľbách v roku 2014 malo Slovensko najnižšiu účasť spomedzi všetkých krajín Únie, a to 13 percent.



"Verím, že Slováci si uvedomujú, že v týchto voľbách ide naozaj o veľa. Európsky parlament hlasuje o všetkých zásadných právnych normách EÚ a kvalita zvolených europoslancov rozhoduje aj o miere akou dokážeme tento proces ovplyvniť," pripomenul vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Ladislav Miko.



Miko doplnil, že voliči budú rozhodovať aj o podiele antisystémových a deštruktívnych síl v budúcom parlamente, ako aj o tom, čomu chcú dať v budúcej Európskej únii prednosť. "Okrem toho verím, že Slováci v ničom nechcú byť úplne poslední – a že budú chcieť ukázať, že vo volebnej účasti máme na viac ako pred piatimi rokmi," poznamenal Miko.



Okrem hlavného online videa sa do aktivity zapájajú aj slovenskí influenceri, ktorí na svojich profiloch zverejňujú fotografie s veľkou 'hubou', čím motivujú svoju fanúšikovskú základňu zúčastniť sa volieb.



Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.