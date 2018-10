Érsek:Súťaž na výstavbu ďalšieho úseku D3 sa vyhlási v I. polroku 2019

Konkrétne by malo ísť o privádzač k úseku Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Súťaž na výstavbu ďalšieho úseku diaľnice D3 na Kysuciach by sa mala spustiť v prvom polroku budúceho roka. Konkrétne by malo ísť o privádzač k úseku Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto.



Avizoval to minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) v Národnej rade (NR) SR v rámci pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok. Reagoval tak na otázku opozičného poslanca OĽaNO Jána Marosza.



"Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila v marci tohto roku súťaž na projektovú prípravu úseku D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto - privádzač," priblížil Érsek. Diaľničiari podľa jeho slov oddelili túto stavbu od úseku Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, aby urýchlili prípravu a výstavbu na diaľnici D3.



"Rovnako bola v septembri vyhlásená súťaž na projektovú prípravu úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica a v najbližších dňoch vyhlásime aj súťaž na projektové práce na úseku D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto," vymenoval šéf rezortu dopravy.



Príprava týchto projektov prebieha podľa jeho slov tak, aby splnili podmienky na financovanie z eurofondov z nového operačného programu určeného na roky 2021 - 2027, respektíve zo zdrojov Európskej investičnej banky.



"Vypísanie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác týchto troch úsekov predpokladáme v roku 2019 až 2021 po ukončení prípravy a zabezpečení finančného krytia," dodal Érsek.