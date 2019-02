E.Tomáš: Žiadna koaličná dohoda o voľbe kandidátov na sudcov ÚS nebola

V opakovanej marcovej voľbe kandidátov na sudcov ÚS bude Smer-SD podľa Tomáša presadzovať tajnú voľbu.

Bratislava 16. februára (TASR) - Žiadna koaličná dohoda na šiestich kandidátoch na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR nebola. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to vyhlásil poslanec parlamentu Erik Tomáš (Smer-SD). Podľa poslanca Tibora Bastrnáka (Most-Híd) však v klube vnímali situáciu tak, že dohoda bola. Dodal, že Most-Híd už netrvá na verejnej voľbe.



Tomáš poprel koaličnú dohodu, o ktorej hovoril aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár. "Žiadna koaličná dohoda na šiestich kandidátoch nebola. V poslaneckom klube Smeru-SD bol jedným z návrhov dohodnúť sa aspoň na šiestich kandidátoch. Ale ak je na tom dohoda, musia sa na tom dohodnúť lídri koaličných strán," priblížil poslanec.



V opakovanej marcovej voľbe kandidátov na sudcov ÚS bude Smer-SD podľa Tomáša presadzovať tajnú voľbu. "My sme nevolili v týchto dvoch kolách práve pre to, lebo voľba sa v poslednom možnom momente zmenila z tajnej na verejnú," uviedol.



Podľa Bastrnáka je pre Most-Híd principiálne, aby bol Ústavný súd SR funkčný. "Keď sa dohodneme v koalícii na menách, tak pokojne môžeme voliť aj tajne," vyhlásil.