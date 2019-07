Europoslanci predstavili svoje ciele na najbližších päť rokov

Slovenskí europoslanci sa chcú venovať vzdelávaniu detí zo slabších sociálnych vrstiev, lepšiemu uplatneniu mladých na trhu práce a tiež aj pomoci rodinným podnikom či ochrane životného prostredia.

Bratislava 21. júla (TASR) – Slovenskí europoslanci sa chcú venovať vzdelávaniu detí zo slabších sociálnych vrstiev, lepšiemu uplatneniu mladých na trhu práce a tiež aj pomoci rodinným podnikom či ochrane životného prostredia. Svoje priority niektorí z nich predstavili tento týždeň v Bratislave.



Poslanec Európskeho parlamentu (EP) Peter Pollák (OĽaNO) chce, aby Európa nebola len pre bohatých, ale aj pre chudobných. Stal sa aj súčasťou výboru pre kultúru a vzdelanie. "Každé dieťa v Európskej únii si zaslúži, aby malo raz kvalifikáciu a vzdelanie. Naozaj nie je akceptujúce, aby nám v tak ambicióznej Európe vyrastalo množstvo detí bez vzdelania. Často absolvujú len nižšie ročníky základnej školy a nedosiahnu stupeň kvalifikácie, ktorá je potom prostriedkom k zamestnaniu," povedal Pollák.



Na svojom poste sa chce zamerať aj na boj proti extrémizmu a rasovej neznášanlivosti. Venovať sa bude aj boju proti korupcii a sprísneniu čerpania eurofondov. Pollák sa stal aj členom delegácie pre Rusko a Ukrajinu, kde chce pomôcť k vyriešeniu konfliktu medzi týmito dvoma krajinami. "Musíme urobiť všetko pre to, aby sme zachovali tranzit plynu a ropy cez Slovensko. To je naša kľúčová úloha," uviedol.



Europoslanec Ivan Štefanec (KDH) chce pokračovať vo výbore pre vnútorný trh na téme dodržania rovnakej kvality pod rovnakou značkou a kontrolovanie finančných postihov. V rámci malých podnikov mieni vytvoriť rámec na rodinné podnikanie. "Mali by sme vytvoriť platformu pre výmenu informácií, pretože máme veľmi rozdielnu úroveň rodinného podnikania v jednotlivých krajinách. Veľmi dobre to funguje v Nemecku, Rakúsku, ale je to v plienkach na Slovensku či v Česku," zhodnotil Štefanec.



Myslí si, že je potrebné dokončiť odstraňovanie geoblokovanie v každej oblasti na spoločnom digitálnom trhu. "Je potrebné zmeniť infraštruktúru, aby sme mali lepší, dostupnejší a výkonnejší internet. Chceme dosiahnuť, aby ceny za internet klesali a bol dostupnejší pre väčší počet ľudí. Zásadne bude zlepšenie infraštruktúry v rámci celého pokrytia EÚ," doplnil Štefanec.



Eugen Jurzyca (SaS) sa v EP začal venovať porovnaniu vplyvu emisií oxidu uhličitého u elektromobilov a klasických automobilov. Dlhodobo by sa chcel spolu s europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou (SaS) pozrieť na systém zahraničnej pomoci. "Často sa ukáže, že sa minie veľa peňazí a nedosiahnu sa ciele, ktoré sa stanovili. Toto by malo byť robené s lepším meraním výsledkov," vysvetlil Jurzyca. Mieni sa lepšie pozrieť na to, či sa v krajine, ktorej EÚ poskytla finančnú pomoc, peniaze efektívne využili.



"Chcem, aby sa mladí ľudia ľahšie zamestnali a chcem to dosiahnuť tým, že bude vytvorený finančný fond, z ktorého jednoducho budú platené dočasné zamestnania pre mladých ľudí," avizoval poslanec EP Robert Hajšel (Smer-SD). Hovorí, že hodlá dosiahnuť, aby mladí ľudia získali pracovné návyky a zručnosti a boli tak ľahšie uplatniteľní na trhu práce.



Hajšel sa bude zaoberať okrem sociálnej oblasti aj priemyslom a energetikou. "Podporujúc silnú priemyselnú ekonomiku chcem, aby sa prechod na bezuhlíkovú ekonomiku udial čo najmenej bolestivo pre jednotlivé sociálne kategórie," spresnil.