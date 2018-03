Europoslanci sa zhodli, že treba nestranné vyšetrovanie vraždy Kuciaka

Rozprava bola zameraná na bezpečnosť novinárov na Slovensku a v Európskej únii a do programu bola zaradená v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Brusel/Štrasburg 14. marca (TASR) - Na potrebe vytvorenia medzinárodného vyšetrovacieho tímu, ktorý by nezávisle a nestranne vyšetril vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, sa zhodli všetci účastníci stredajšej rozpravy v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.



Rozprava bola zameraná na bezpečnosť novinárov na Slovensku a v Európskej únii a do programu bola zaradená v súvislosti s vraždou slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Britský poslanec Claude Moraes zo skupiny socialistov a demokratov (S&D), ktorý bol spolupredsedom osobitnej parlamentnej misie EP na Slovensku, na úvod rozpravy pripomenul, že snahou tejto misie bolo zistiť, čo sa stalo a čo sa deje v SR.



"Umlčanie novinára je existenčnou hrozbou pre každú krajinu a pre EÚ," uviedol. Skonštatoval, že novinári na Slovensku sa považujú za slobodných, hoci existujú hrozby, ktorým čelil aj Kuciak. Aj preto Moraes podporuje nezávislé medzinárodné vyšetrovanie tohto prípadu. Europarlament bude podľa neho pozorne sledovať vývoj vyšetrovania, rovnako aj korupčné kauzy, ktoré Kuciak odhalil. Podľa jeho slov si Slováci potrebujú obnoviť dôveru v štátne inštitúcie.



Holandská poslankyňa z frakcie liberálov a demokratov (ALDE) Sophia in't Veldová pripomenula podozrenia, že korupcia, o ktorej písal Kuciak, môže mať napojenie na najvyššie miesta v štáte. Slovensko podľa jej slov žije dvojakou realitou: na jednej strane má solídny demokratický rámec, ale je tam aj paralelná realita v podobe podvodov, korupcie či únosov. Pre obyčajných ľudí je niekedy ťažké rozlíšiť medzi klamstvom a pravdou, čo vytvára pocity neistoty a nedôvery, povedala v rozprave Sophia in't Veldová, ktorá bola tiež členkou osobitnej misie na Slovensku.



Česká poslankyňa Kateřina Konečná z Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice (GUE/NGL) sa ako jedna z mála rečníkov zastala slovenskej vlády. Upozornila, že vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy treba nechať na políciu a netreba zbytočne robiť zo Slovenska "krajinu mafiánov". Dodala, že je neprípustné, aby predseda EPP v EP Manfred Weber "školil" slovenského premiéra Roberta Fica, koho má odvolať zo svojej vlády. "Veďme túto diskusiu so cťou a neodsudzujme nikoho na základe špekulácií," uviedla.



Nemecká poslankyňa Ingeborg Grässleová z EPP upozornila, že zatiaľ nie sú známe príčiny vraždy Kuciaka a Kušnírovej a nepatrí sa preto nič o nikom naznačovať. Zároveň však - ako spoluvedúca minulotýždňovej misie na Slovensku - priznala, že treba objasniť neprijateľné prepojenie mafie na vládne štruktúry. Eurokomisárovi pre bezpečnostnú politiku Julianovi Kingovi, ktorý bol prítomný na rozprave, odkázala, aby Európska komisia vyšetrila podvody s agrodotáciami na Slovensku. SR bola podľa nej v tejto oblasti doteraz "bezproblémová". "Ale nikdy všetko nevidíme a preto je potrebné veci prešetriť a odstrániť prípadné prípady korupcie," uviedla.



Počas poslaneckej rozpravy o potrebe ochraňovať novinárov odznelo aj to, že premiér Fico v minulosti nazval novinárov "presstitútky".

