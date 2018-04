Europoslanci: SR by sa vo vzťahoch k Rusku mala správať ako člen EÚ

Vzťahy medzi Európskou Úniou a Ruskou federáciou sú dlhodobo problematické.

Štrasburg 18. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) diskutovali v utorok večer so šéfkou diplomacie Federicou Mogheriniovou o situácii v Rusku. Slovenskí poslanci zo skupiny Európskej ľudovej strany (EPP) prijali pri tejto príležitosti spoločné vyhlásenie, v ktorom vzťahy EÚ a Ruska označili za problematické.



"Vzťahy medzi Európskou Úniou a Ruskou federáciou sú dlhodobo problematické. V poslednom čase pozorujeme zvyšovanie napätia zo strany Ruska v mnohých oblastiach - pretrvávajúcej invázii na východe Ukrajiny, podpore režimu Bašára Asada v Sýrii, ale aj v šírení dezinformácii, hybridných hrozbách, kybernetických útokoch a zasahovaní do vnútorných záležitostí členských štátov EÚ," uviedli štyria slovenskí europoslanci z EPP (zo šiestich) v spoločnom stanovisku pre médiá.



Upozornili, že so znepokojením sledujú aj zmenšujúci sa priestor pre nezávislé politické hlasy v Rusku, narastajúce útoky proti občianskej spoločnosti či problémy s rešpektovaním ľudských práv a právneho štátu.



V ich liste sa uvádza, že politika EÚ - aj čo sa týka vzťahov s Ruskom - musí byť založená na spoločných hodnotách a je účinná len v prípade, ak EÚ postupuje jednotne. "Únia potrebuje zvýšiť pripravenosť na hrozby hybridných útokov a posilniť svoju odolnosť voči prípadným chemickým, biologickým a rádiologickým rizikám," uviedli poslanci Pál Csáky (SMK), Eduard Kukan (nezávislý), Miroslav Mikolášik a Ivan Štefanec (obaja KDH).



Podľa ich slov spoločný postup a solidarita členských štátov EÚ zohráva v tejto situácii kritickú úlohu a Slovensko by malo aktívne a jednoznačne prispievať k politike EÚ voči Moskve. "Vyzývame vládnych predstaviteľov Slovenska, aby vystupovali v súlade s naším postavením člena EÚ a prijímali jednoznačné postoje, ktoré potvrdia dôveryhodnosť Slovenska v očiach verejnosti a našich partnerov v Únii," odkázali poslanci.



Slovenská poslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) zo skupiny socialistov a demokratov (S&D) pre TASR v tejto súvislosti uviedla, že "Slovenská republika aj ako členský štát EÚ má vlastnú suverenitu". Spresnila, že SR nie je jedinou krajinou Únie, ktorá sa pri niektorých otázkach ohľadom Ruska rozhodla pre "vlastné riešenie", čo by mali rešpektovať aj naši poslanci v europarlamente.



Poslanec Boris Zala (Smer-SD, S&D) dodal, že "naša suverenita znamená, aj to, že v zahraničnej politike netreba byť zbytočne protiruskí, zároveň ale by sme nemali byť ústretoví a podliehať politike ruského prezidenta Vladimira Putina".



