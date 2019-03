Slovenskí europoslanci ocenili proeurópskosť prejavu Pellegriniho v EP

Poslanec Boris Zala (Smer-SD) upozornil, že premiér sa nevyjadril k inštitucionálnemu usporiadaniu EÚ, skôr pomenoval problémy, ktoré treba riešiť.

Štrasburg 12. marca (TASR) - Suverénny, vyrovnaný, štandardný, bez reformných vízií, ale hlavne proeurópsky. Týmito slovami v rozhovore pre TASR označili slovenskí europoslanci z rôznych politických frakcií utorňajšie vystúpenie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) na pôde Európskeho parlamentu (EP), kde predstavil svoje vízie o rozvoji EÚ.



Poslankyňa Monika Smolková (Smer-SD), ktorá je vedúcou slovenskej delegácie socialistov a demokratov (S&D) v EP priznala, že je spokojná s prejavom premiéra, ktorý vystúpil odhodlane a suverénne s víziou ako by Únia mala vyzerať v budúcnosti. "Som rada, že poukázal aj na problémy, ktoré rozdeľujú Európu pred eurovoľbami, keď sa delíme na východ a západ, na bohaté a chudobné štáty," uviedla.



V tejto súvislosti využila svoje vystúpenie, aby poukázala, že Európanov rozdeľujú aj otázky ako je ruský plynovod Nord Stream 2 či udeľovanie sídiel pre agentúry EÚ, kde doteraz to bolo väčšinou v prospech starších a bohatších členských krajín.



"Slová, ktoré povedal, sa mnohých dotkli, že si uvedomili, že treba bojovať o voliča, že by sme sa mali starať o každého jedného obyvateľa. V prvom rade musí byť vždy občan ten, na ktorého myslíme a v prospech ktorého robíme, aby sme sa prestali rozdeľovať, lebo len vtedy bude silná Európa a nebudú nejaké exity," dodala.



Poslanec Boris Zala (Smer-SD) upozornil, že premiér sa nevyjadril k inštitucionálnemu usporiadaniu EÚ, skôr pomenoval problémy, ktoré treba riešiť. "Najdôležitejšie je to, že vyzval na jednotu a pod tým nemyslel iba jednotu medzi premiérmi, ale jednotné pravidlá, ktoré máme mať v Únii v rôznych oblastiach," skonštatoval Zala, ktorý si všimol, že s Pellegriniho prejavom bol spokojný aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.



Poslankyňa Jana Žitňanská (NOVA) z frakcie reformistov a konzervatívcov (ECR) uviedla, že je dobre, že sa premiér predstavil na pôde EP a ukázal tak, že Slovensko chce byť aktívne v debatách o budúcnosti EÚ. "Jeho prejav bol skôr také konštatovanie niečoho, čo sa už stalo, nebol až taký vizionársky, hoci v oblastiach, ako je digitalizácia, mal ambiciózny prejav," uviedla poslankyňa.



Priznala, že ju mrzí skutočnosť, že nie vždy to, čo lídri EÚ prednesú na pôde EP, platí aj v ich domovských krajinách. Žitňanská ocenila, že Pellegrini sa vyslovil ako garant účasti SR v EÚ a v NATO, najmä v čase, keď sa tlaky proti tomuto smerovaniu na Slovensku zhoršujú, či už v podaní politických strán alebo jednotlivcov, a nie sú to len mimoparlamentné strany. Premiér sa v pléne EP kriticky vyjadril k témam na Slovensku ako korupcia, investície do vzdelania či kvalita štátnej správy. Žitňanská upozornila, že to naozaj nie sú priority slovenskej politiky, neriešia sa dostatočne a vyjadrila nádej, že politická scéna na tieto témy nerezignuje.



Aj poslanec Ivan Štefanec (KDH), šéf slovenskej delegácie ľudovcov (EPP) v europarlamente ocenil, že Pellegrini sa usiluje udržať jasnú proeurópsku a proatlantickú líniu Slovenska, hoci nie všetci vo vládnej koalícii robia rovnako. Zároveň však upozornil na "dvojtvárnosť", keď sa niečo deklaruje navonok a doma je situácia iná. Vysvetlil, že ide najmä o neporiadok pri udeľovaní agrodotácií, kde malí farmár ťahajú za kratší koniec, o povinné zastropovanie farmárov a dlho odkladané pozemkové úpravy. Spomenul, že pri riešení vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bol nápomocný aj medzinárodný vyšetrovací tím, a v tejto súvislosti vyzval premiéra, aby podporil pokračovanie tohto tímu, nielen na jeden rok, ale až do vyriešenia prípadu dvojnásobnej vraždy.



Štefanec v tejto súvislosti upozornil na skutočnosť, že EP pomáha riešiť aj daňové podvody na Slovensku. "Je isté, že bez európskej pomoci a bez povinného zdieľania informácií, nedokážeme takéto zločiny vyšetriť. Aj preto je potrebná súčinnosť vlády SR a Európskeho parlamentu, aby sa neopakovali zločiny, ktoré oberajú ľudí o peniaze. Treba urobiť jasný poriadok v prerozdeľovaní európskych zdrojov," skonštatoval.



Spravodajca TASR Jaromír Novak