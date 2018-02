Europoslanci za Smer-SD odmietajú vznik spoločnej európskej kandidátky.

Zároveň deklarujú podporu systému prerozdelenia do jednotlivých členských štátov.

Bratislava/Štrasburg 6. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) za Smer-SD odmietajú vytváranie spoločnej európskej kandidačnej listiny, ktorá by mala čiastočne zastrešiť mandáty odchádzajúcich poslancov z Veľkej Británie. Uviedli to v spoločnom vyhlásení, ktoré TASR poskytla poslankyňa EP Monika Beňová.



Europoslanci za Smer zároveň deklarujú podporu systému prerozdelenia do jednotlivých členských štátov. "Ten totiž korešponduje s mandátom, ktorý je daný priamo občanmi jednotlivých členských štátov pre svojich zástupcov v priamych voľbách," vysvetlila Beňová. "Naopak, vytváranie európskej kandidátky je odklonom od myšlienky priblíženia sa občanom a vytvorí skôr priestor pre obsadenie týchto postov pre veľké krajiny s vyšším počtom voličov," dodala.



Vo vyhlásení tiež poslanci vítajú návrh ďalšieho mandátu pre Slovenskú republiku; pripomínajú, že o tomto návrhu bude tento týždeň hlasovať plénum EP. V prípade rozšírenia počtu mandátov by tak SR mohla do EP vyslať 14 namiesto doterajších 13 zástupcov. "V rámci V4 takúto možnosť získa už iba Poľsko," upozornila Beňová.