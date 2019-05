Europoslancov môže prvýkrát voliť takmer 300.000 voličov

Približne pre 7500 ľudí to budú vôbec prvé voľby, v ktorých môžu odovzdať svoj hlas.

Bratislava 23. mája (TASR) - Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) môže v sobotu (25. 5.) hlasovať viac ako 4,4 milióna voličov. Vyplýva to z odhadu, ktorý TASR poskytol Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Približne pre 7500 ľudí to budú vôbec prvé voľby, v ktorých môžu odovzdať svoj hlas. "Inak povedané, sú to tí, ktorí mali 18. narodeniny v apríli alebo v máji," uviedla hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová. V eurovoľbách môže prvýkrát voliť aj približne 280.000 voličov, pre ktorých to ale nie sú úplne prvé voľby, keďže už mohli hlasovať v iných.



Hlasovať v eurovoľbách môžu nielen slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného štátu EÚ, ktorí majú v SR trvalý pobyt. Cudzinci môžu voliť slovenských kandidátov, iba ak požiadali o zápis do voličských zoznamov na Slovensku.



V sobotu budú obyvatelia voliť 14 europoslancov, vyberať môžu z 31 politických subjektov. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie. Hlasovať sa bude od 7.00 do 22.00 h.