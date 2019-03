EK poukázala na nízke vnímanie nezávislosti súdnictva na Slovensku

Podľa Európskej komisie (EK) pretrvávajú problémy týkajúce sa efektívnosti, nezávislosti a kvality justičného systému.

Bratislava 12. marca (TASR) – Slovensko je stále posledné spomedzi členských štátov EÚ, pokiaľ ide o vnímanie nezávislosti súdnictva. Konštatuje to Európska komisia (EK) v správe o stave Slovenska.



Podľa EK pretrvávajú problémy týkajúce sa efektívnosti, nezávislosti a kvality justičného systému. "Obavy týkajúce sa nezávislosti súdnictva zostávajú prevažne nezmenené a nezdá sa, že by sa riešili," uviedla komisia v správe.



Rezort spravodlivosti v reakcii poukázal na rozdiel medzi inštitucionálnou nezávislosťou a medzi tým, ako vníma nezávislosť súdnictva verejnosť. Podľa rezortu je inštitucionálna nezávislosť na Slovensku nespochybniteľná. "Na Slovensku funguje nezávislá Súdna rada a noví sudcovia sú od 1. júla 2017 vyberaní cez hromadné výberové konania, počas ktorých je zaručená maximálna miera transparentnosti," vysvetlila hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová.



Problematické vnímanie nezávislosti súdnictva rieši ministerstvo prostredníctvom dotazníkov medzi ľuďmi, ktorí prichádzajú do kontaktu so súdmi. "Dotazníky majú reflektovať reálne skúsenosti používateľov súdov neovplyvnené často skresleným vnímaním nezávislosti súdnictva zo strany verejnosti. Na základe získaných dát a vyhodnotení dotazníkov budú následne prijaté ďalšie kroky," spresnila Drobová.



EK tiež upozorňuje na to, že Európska komisia pre efektívnu justíciu (CEPEJ) identifikovala viacero oblastí, v ktorých by Slovensko mohlo zlepšiť fungovanie svojho justičného systému. Rezort už reaguje niekoľkými opatreniami. Ide napríklad o návrh novely zákona, ktorá zavádza inštitút hosťujúceho sudcu. Vyriešiť sa tým majú nedostatočné personálne kapacity súdov, ktorých príčiny majú dočasný charakter. Rezort tiež pripomína, že na pilotných súdoch prebieha testovanie nových pracovných postupov.



Ako pozitívne hodnotí EK januárové rozhodnutie Ústavného súdu SR o protiústavnosti previerok sudcov na základe informácií od Národného bezpečnostného úradu.