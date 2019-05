Európska komisia prehodnocuje povolanie praktickej sestry

Keďže aktuálne pokračuje proces zhodnotenia na úrovni EK, ministerstvo zdravotníctva SR odkazuje, že počas jeho trvania nie je možné zverejňovať detaily.

Bratislava 2. mája (TASR) – Európska komisia (EK) pokračuje v procese zhodnotenia nového zdravotníckeho povolania, praktickej sestry. To vzniklo z premenovania zdravotníckeho asistenta a bolo schválené uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) pre zdravotníctvo v roku 2018 na základe podnetu poslancov výboru. K tejto zmene mala výhrady Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), ktorá sa na EK obrátila s podnetom, že na Slovensku pravdepodobne došlo k porušeniu smernice o uznávaní odborných kvalifikácií.



Keďže išlo o poslanecký návrh, zmena neprešla v rámci legislatívneho procesu štandardným pripomienkovým konaním. "Predložili sme zástupcom EK podklady, ktoré hovoria o tom, ako došlo k premenovaniu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru a neprimeranému zvýšeniu kompetencií tohto zdravotníckeho pracovníka," uviedla prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová.



Člen Rady a Prezídia SKSaPA Milan Laurinc poukázal na to, že aj napriek akejkoľvek prijatej legislatíve praktická sestra nemôže pracovať sama bez registrovanej sestry na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých a ani na ambulancii pre deti a dorast.



Komora upozornila, že praktická sestra u novorodencov a ani u detí do 18. roku života nemôže odoberať kapilárnu krv napr. na vyšetrenie zápalových parametrov, podávať inzulín podkožne, podávať lieky na zriedenie krvi podkožne, podávať lieky do svalu, odoberať krv zo žily, zhotovovať EKG záznam, pripravovať a podávať lieky do úst a žily. "Návrh z dielne predsedu zdravotníckeho výboru NR SR Štefana Zelníka (SNS) je pre nás nepochopiteľný a zbytočný, pretože aj doposiaľ mohol lekár zamestnať popri sestre na ambulancii aj praktickú sestru (zdravotníckeho asistenta), len by ju musel aj zaplatiť," mieni Laurinc.



MZ SR na tvrdenia komory reagovalo s tým, že si prácu sestier vysoko váži. "Považujeme ich za veľmi dôležitú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom. Ich nedostatok je dlhoročným problémom nielen na Slovensku, ale vo viacerých krajinách Európy, vnímame to a situáciu veľmi intenzívne postupnými systematickými krokmi riešime," uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Keďže aktuálne pokračuje proces zhodnotenia na úrovni EK, ministerstvo odkazuje, že počas jeho trvania nie je možné zverejňovať detaily.



MZ SR však pripomenulo, že sestrám zvýšilo rozsah kompetencií. "Sestry a pôrodné asistentky s pokročilou praxou môžu predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky, zoznam je presne zadefinovaný a ide o výrazný posun oproti minulosti, sestry v zdravotníckych zariadeniach môžu po novom na základe posúdenia potreby lekárom podávať pacientom lieky na tlmenie bolesti s výnimkou opoidných analgetík alebo lieky na zníženie teploty. So zástupcami sestier takisto plánujeme rokovať o nutnosti rozširovania ďalších kompetencií," dodala Eliášová.