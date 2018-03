Európska komisia vyčíta Slovensku najmä korupciu

EK podľa správy nie je spokojná ani so závislosťou šéfa polície a policajnej inšpekcie od ministra vnútra.

Bratislava 7. marca (TASR) - Za posledný rok Slovensko v boji proti korupcii nedosiahlo žiadny viditeľný pokrok. Vyplýva to z najnovšej Správy o Slovensku z dielne Európskej komisie (EK).



"Zatiaľ vidíme, že sa nemení vnímanie korupcie medzi občanmi. Súčasne sa znížila reálna fyzická kapacita špeciálnej prokuratúry na riešenie korupčných prípadov, ktorých pritom bolo v trestnom stíhaní menej. Z toho vychádza to hodnotenie, že tam nebol dosiahnutý žiadny viditeľný pokrok. Uvidíme, či opatrenia, čo vláda prijala, budú mať nejaký efekt na hodnotenie v nasledujúcom roku," uviedol vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Ladislav Miko.



EK podľa správy nie je spokojná ani so závislosťou šéfa polície a policajnej inšpekcie od ministra vnútra. Zároveň radí zlepšiť ochranu pri nahlasovaní korupcie. Pozitívne naopak vníma zapojenie mimovládnych organizácií do monitorovania korupcie.



Správu EK potvrdzuje aj prieskum Eurobarometru. Ukazuje, že vnímanie korupcie v niektorých oblastiach je na Slovensku výnimočne vysoké. Ide napríklad o korupciu v zdravotníctve, na polícii, súdoch, úrade prokuratúry či v sektore vzdelávania. Vnímanie korupcie v politike je vysoké vo všetkých krajinách EÚ.



"Správa o Slovensku 2018 - Slovensko očami Európskej komisie" je nezávislý analytický dokument, ktorý opisuje stav krajiny vo viacerých oblastiach. Na základe správy a stretnutí s predstaviteľmi krajiny EK v máji uverejní svoje odporúčania pre členský štát.