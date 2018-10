Európsky deň súdnictva má lepšie informovať ľudí o ich právach

V rámci tohto dňa sa od roku 2005 udeľuje aj Európska cena za inovačné postupy, zlepšenie účinnosti a kvality súdnictva - Krištáľové váhy spravodlivosti.

Bratislava/Brusel 25. októbra (TASR) - Medzi hlavné ciele Európskeho dňa súdnictva, ktorý pripadá na 25. októbra, je lepšie informovať ľudí o ich právach a priblížiť im fungovanie súdov v bežnej praxi v členských štátoch Rady Európy (RE).



V európskych krajinách sa ľudia o činnosti súdov môžu dozvedieť viac v rámci dňa otvorených dverí na súdoch, v diskusiách či na odborných stretnutia, prípadne aj z médií.



Európsky deň súdnictva sa pripomína na základe spoločnej iniciatívy RE a Európskej komisie 25. októbra. Rozhodli o tom delegáti v RE a členovia EK v júni 2003. Na schôdzi spolu vyjadrili želanie, aby sa každý rok v európskych štátoch rôznymi podujatiami občanom približovalo fungovanie súdnictva.



V rámci tohto dňa sa od roku 2005 udeľuje aj Európska cena za inovačné postupy, zlepšenie účinnosti a kvality súdnictva - Krištáľové váhy spravodlivosti. Cenu udeľuje porota zložená zo špecialistov na európske právo. Od roku 2008 sa táto cena udeľuje každé dva roky.



NS SR privíta v rámci Európskeho dňa spravodlivosti stovku študentov práva Najvyšší súd Slovenskej republiky (NS SR) sa 25. októbra zapojí do Európskeho dňa spravodlivosti. Pri tejto príležitosti privíta na svojej pôde vyše 100 študentov z piatich slovenských právnických fakúlt. Tí sa počas Európskeho dňa spravodlivosti, pripadajúceho na 25. októbra, dostanú do priestorov NS SR, ktoré nie sú verejne prístupné. Ide o také priestory, akými sú cely, knižnica či Informačné centrum NS SR, potvrdila pre TASR Alexandra Važanová z Referátu komunikácie s verejnosťou NS SR.



"Študenti budú mať možnosť podrobne sa oboznámiť s prácou asistentov sudcov, ktorí sú pri vybavovaní súdnej agendy pre NS SR veľkým prínosom. Zistia, aké činnosti zastrešuje Kancelária NS SR, ako funguje Oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky, ktoré je na Najvyššom súde SR od 1. januára 2017, ale aj to, aké témy sú pre NS SR dôležité z pohľadu medzinárodných vzťahov. V neposlednom rade sa študenti dozvedia, ako najvyšší súd komunikuje s médiami a čo je v tejto oblasti pre obe strany dôležité," vysvetlila Važanová.



NS SR na svojej pôde privíta študentov z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, dodala Važanová.