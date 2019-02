Eurovoľby budú na Slovensku stáť takmer 10,2 milióna eur

Peniaze rezortu vnútra pôjdu najmä na odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií, na tlač hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív.

Bratislava 20. februára (TASR) - Májové voľby do Európskeho parlamentu by mali na Slovensku stáť takmer 10,2 milióna eur. Z rozpočtu ministerstva vnútra na ne pôjde 8.687.175 eur, z rozpočtu Štatistického úradu (ŠÚ) SR 1.494.750 eur. Vyplýva to z Návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, ktorý vláda schválila na stredajšom zasadnutí.



Peniaze rezortu vnútra pôjdu najmä na odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií, na tlač hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív.



Okrem iného sú určené aj na zabezpečenie činnosti volebných komisií, vybavenie volebných miestností či na ochranu verejného poriadku v deň konania volieb. Z prostriedkov ŠÚ sa má zabezpečiť spracovanie výsledkov volieb.



Voľby do europarlamentu sa budú na Slovensku konať 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.