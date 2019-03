Expremiér R. Fico má byť hospitalizovaný pre zdravotné problémy

Expremiérovi Ficovi na jar 2016 operovali srdce v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave.

Bratislava 13. marca (TASR) - Predseda Smeru-SD a expremiér Robert Fico má podľa informácií TASR opäť zdravotné problémy. Má byť hospitalizovaný v špecializovanom zariadení v Bratislave. TASR to potvrdili dva od seba nezávislé zdroje. Jeho zdravotné problémy majú byť aj dôvodom zrušenia stredajšieho rokovania koaličnej rady.



Smer-SD informáciu nepotvrdil, koaličná rada bola podľa hovorcu Jána Mažgúta zrušená na základe dohody partnerov. Zísť by sa mala na budúci týždeň, avizoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



Lídri Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd mali hovoriť o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými, či návrhoch na zmeny daní a voľbe kandidátov na ústavných sudcov. Otvorená je aj otázka nového ministra financií po Petrovi Kažimírovi, ktorý odchádza na post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS).



Expremiérovi Ficovi na jar 2016 operovali srdce v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave. O aký zákrok išlo, doteraz oficiálne nepotvrdili.