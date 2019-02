Exprezident R. Schuster sa má po operácii srdca dobre

Bývalý prezident Schuster sa vo štvrtok náhle podrobil operácii srdca. Operačný tím chirurgov z kliniky pod vedením jej prednostu Sabola vykonal aortokoronárne bajpasy v mimotelovom obehu.

Košice 18. februára (TASR) – Exprezident Rudolf Schuster sa má po štvrtkovej (14. 2.) operácii srdca dobre a jeho zdravotný stav sa zatiaľ vyvíja veľmi priaznivo. Pre TASR to povedal prednosta Kliniky srdcovej chirurgie a generálny riaditeľ Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) František Sabol.



"Pooperačný stav je bez komplikácií a má sa dobre. Už je preložený na jednotku intenzívnej starostlivosti, už neleží na ARO (oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, poznámka TASR)," povedal. Kedy by ho mohli prepustiť do domácej liečby, nespresnil.



Bývalý prezident Schuster sa vo štvrtok v nočných hodinách náhle podrobil operácii srdca. Operačný tím chirurgov z kliniky pod vedením jej prednostu Sabola vykonal aortokoronárne bajpasy v mimotelovom obehu.