F. Mikloško: Heslom mojej kandidatúry je slušnosť, sebavedomie a pamäť

Bratislava 8. júna (TASR) - Slušnosť, sebavedomie a pamäť. To je prvotné heslo, s ktorým sa chce expolitik František Mikloško prihovárať voličom ako občiansky prezidentský kandidát. Zber potrebných 15.000 podpisov, ktoré sú jednou zo zákonných podmienok kandidatúry na hlavu štátu, spustí v najbližších dňoch. Momentálne dáva dokopy tím ľudí.



"Heslo slušnosť asi bude u všetkých kandidátov, ale ja sa cítim oprávnený ju použiť. Sebavedomie vychádza z pamäte. Slovensko si potrebuje uvedomiť seba a svoju históriu, aby nebolo frustrované," uviedol pre TASR.



Mikloško, ktorý o úrad prezidenta zabojuje už tretíkrát, priznal, že najskôr preferoval, aby kandidoval bývalý minister vnútra Vladimír Palko. "Po tom, ako to odmietol, ma moji priatelia začali nahovárať, aby som do toho šiel. Dnes, keď vidím ten zoznam podporovateľov, beriem to ako obrovský záväzok a cítim to ako niečo veľmi zaväzujúce," ozrejmil.



František Mikloško pripomenul, že verejne sa angažuje už 50 rokov. "Bol som v tajnej cirkvi aj v politike. Toto moje putovanie je spojené s úspechmi i s neúspechmi. Ale idem do toho a pokúsim sa s tým niečo urobiť," deklaroval. Ako bude financovať svoju kampaň, zatiaľ nevie.



Palko pre TASR uviedol, že pelotón kandidátov na prezidenta je už teraz dosť bohatý a nie je jasné, kto je favorit. "Šancu môže mať kdekto, vrátane Mikloška," myslí si. Podľa Palka nad Slovenskom stále visí tieň minulosti a éry komunizmu. "Slovensko je jediná krajina V4, kde sa protikomunistický disident ešte nestal prezidentom. Buď to boli bývalí členovia komunistickej strany alebo človek, ktorý tam chcel vstúpiť, ale nestihol to. Ak by sa František Mikloško stal prezidentom, bol by to signál jasného rozlúčenia sa s érou komunizmu," uviedol Palko.



Ako druhý argument v jeho prospech vníma fakt, že Mikloško nemá takú etapu svojho verejného pôsobenia, ku ktorej by sa hanbil prihlásiť. "Čo sa o mnohých povedať nedá. Zároveň František Mikloško je schopný, ak nie zjednocovať, tak aspoň zbližovať ľudí zo sekulárneho a kresťanského tábora," dodal Palko.



Mikloško sa pokúsil o Prezidentský palác zabojovať už v rokoch 2004 a 2009. Prvýkrát skončil som ziskom 6,5 percenta na piatom mieste. V roku 2009 dostal 5,4 percenta hlasov, čo stačilo na tretie miesto.