Ružička: Hybridné vojny a hrozby sú čoraz vážnejšie, musíme predvídať

Bratislava 2. júna (TASR) - Hybridné vojny a kybernetické hrozby sú čoraz vážnejšie. Ich cieľom je podkopať dôveru ľudí a demokratické princípy. Povedal to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička počas prezentácie v Politickom výbore Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO, ktoré sa koná v Bratislave. Zdôraznil potrebu zadefinovania vízie, stratégie a riešenia otázok boja proti hybridným hrozbám, a to aj z pohľadu Slovenska.



"Cieľom útokov sú naše hodnoty, myslenie našich ľudí, náš spôsob života, právny štát a to, čo sme nastavovali celé storočia. Musíme byť pripravení odpovedať na akýkoľvek útok," zdôraznil vo výbore. Za dôležité považuje nielen schopnosť reagovať, ale najmä predvídať hrozby a pripravovať informačné stratégie voči občanom. "Je to súčasťou dnešného života. Budeme musieť byť oveľa efektívnejší, otvoriť dvere novým metódam a formám spolupráce," doplnil.



Okrem dezinformácií označil za efektívny nástroj hybridných vojen napríklad možnosť útoku USB kľúčom. Zhodnotil to ako útok na strategické infraštruktúry bez toho, aby cudzie vojsko vstúpilo na územie danej krajiny. "Môžete ich paralyzovať, obmedziť, môžete zabrániť, respektíve ovplyvniť ich činnosť, a tým narušiť stabilitu a vývoj v danej krajine," vysvetlil.



Hybridné hrozby považuje za nebezpečné aj preto, lebo dokážu ovplyvňovať demokratické procesy, ako sú voľby. Preto je podľa jeho slov potrebné, aby NATO robilo pokroky v oblasti moderných technológií a digitalizácie boja proti kybernetickým hrozbám.



V tejto súvislosti zdôraznil aj úlohu PZ NATO, ktoré podľa jeho slov otvára nielen možnosť diskutovať o vnútorných záležitostiach Aliancie, ako sú jej priority a stratégie, ale aj na diskusiu a interakciu členských a nečlenských krajín. Doplnil, že zhromaždenie umožňuje delegátom nahliadnuť aj do vnútorného diania jednotlivých krajín. Ako potrebnú vníma tiež diskusiu medzi členmi parlamentov a občanmi krajín, a to aj v súvislosti s hybridnými a informačnými vojnami.



Vyzdvihol tiež úlohu "networkingu" a nadväzovania nových kontaktov, ale aj prezentácie krajiny. "Takéto podujatie vždy zvyšuje prestíž krajiny, viditeľnosť krajiny, umožňuje, aby sa s členmi jednotlivých parlamentov a delegácií stretávali aj najvyšší predstavitelia SR," skonštatoval.