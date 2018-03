F. Šebej: Predstavitelia Smeru-SD zrejme nevedia čítať s porozumením

Stanovisko Republikovej rady Mosta-Híd je podľa Šebeja, že buď padne dohoda na predčasných voľbách alebo bugárovci odchádzajú z koalície.

Bratislava 14. marca (TASR) - Stanovisko Republikovej rady Mosta-Híd je, že buď padne dohoda na predčasných voľbách alebo bugárovci odchádzajú z koalície. To, že tam Smer-SD vidí aj možnosť rekonštrukcie vlády, zrejme súvisí s tým, že jeho predstavitelia nevedia čítať s porozumením. Pred novinármi to vyhlásil František Šebej (Most-Híd).



"Toto je problém na Slovensku, že vzdelávanie je nedostačujúce, teda nevedia čítať s porozumením," povedal Šebej. Na otázku, čo by Most-Híd urobil, ak by došlo k výmene premiéra, Šebej odvetil, že by to záviselo na tom, kto bude nový predseda vlády. "Ale naše uznesenie republikovej rady s tým nepočíta. To počíta s tým, že buď budú predčasné voľby alebo odchádzame z vlády," dodal.



Podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Miroslav Číž novinárom dopoludnia povedal, že v Smere-SD čítajú uznesenie Mosta-Híd ako stanovenie dvoch možností. A to buď predčasné voľby, alebo zásadná rekonštrukcia vlády. Most-Híd oficiálne deklaroval, že ak nevznikne dohoda na predčasných voľbách, odchádza z koalície. "O predčasných voľbách sme sa rozprávali, je to vážna téma," priznal Číž s tým, že koaliční partneri rokujú desiatky hodín a hovorí sa aj o výmene premiéra, ale k zmenám názorov dochádza často.



Poslanec a mediálny poradca premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Erik Tomáš doplnil, že Smer-SD robí všetko, aby súčasná vláda vydržala. Ak sa to nepodarí a minú sa všetky možnosti, najférovejším riešením pre krajinu budú predčasné voľby. Prípadnú úradnícku vládu považuje za "mačkopsa" bez legitimity. "Nebudem komentovať zákulisné rokovania. Môžem len potvrdiť, že Smer-SD vníma situáciu a je pripravený sa k nej postaviť zodpovedne. Za optimálne považujem prijať definitívne stanovisko ešte tento týždeň," povedal a doplnil, že delegácia Smeru-SD pôjde za prezidentom Andrejom Kiskom až potom.