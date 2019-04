Fedor: V Bratislave sa stretnú delegáti krajín spolupracujúcich s NATO

Podujatie sa bude konať od 31. mája do 3. júna 2019.

Bratislava 30. apríla (TASR) - Na jarnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO 2019 v Bratislave sa zúčastní okolo 650 delegátov zo 48 členských a partnerských štátov aliancie. Hovoriť budú najmä o otázkach bezpečnosti, obrany a tiež o zahraničnopolitickej orientácii. V utorok o tom informoval vedúci Stálej delegácie Národnej rady (NR) SR v Parlamentnom zhromaždení NATO, poslanec Martin Fedor (Most-Híd). Podujatie sa bude konať od 31. mája do 3. júna 2019.



"Toto fórum vytvára priestor na diskusiu o agende, prioritách, ale aj o analýzach a identifikácii trendov z hľadiska obrany a bezpečnosti," ozrejmil Fedor s tým, že tiež ovplyvňuje rozhodnutia aliancie a slúži aj ako spätná väzba pre vlády. Dodal, že pozvaní sú aj najvyšší predstavitelia Slovenska. Podľa jeho slov je to po 15 rokoch najväčšia zahraničnopolitická udalosť, ktorá sa uskutoční na Slovensku.



Za najdôležitejší považuje zahraničnopolitický, hodnotový a bezpečnostný význam akcie. NATO je podľa jeho slov pre Slovensko najvýhodnejšia a jediná alternatíva. Skonštatoval, že v súčasnosti sa čoraz viac ozývajú hlasy, ktoré zahraničnú orientáciu Slovenska spochybňujú, čo považuje za najväčšie ohrozenie v súčasnosti.



Naďalej však vidí v politike silný súhlas. "Široká zhoda v bezpečnostných témach je pre Slovensko absolútne rozhodujúca" zdôraznil. Aj pripravované jarné zasadnutie má byť podľa jeho slov silným signálom o spojenectve, ktorého je Slovensko súčasťou.



Jarné zasadnutie je podľa člena stálej delegácie, poslanca NR SR Eduarda Hegera (OĽaNO), príležitosťou ako ukázať, kde je hodnotové miesto Slovenska. "Verím, že z tohto stretnutia vyjde aj od slovenských najvyšších ústavných činiteľov nespochybniteľný signál o jasnom smerovaní zahraničnej politiky Slovenskej republiky," zdôraznil.



Všeobecný konsenzus sa podľa jeho názoru v poslednom období vytráca a častejšie zaznievajú mätúce a protichodné informácie. Skonštatoval, že bezpečnostné prostredie sa v posledných rokoch zmenilo, je čoraz viac nepredvídateľné. Spomenul napríklad hrozbu zneužívania sociálnych sietí či ekonomických nástrojov a dezinformácií. "Toto si vyžaduje úzku medzinárodnú spoluprácu pri hľadaní riešení v záujme udržania stability a mieru. A Slovensko nesmie ostať bokom," podotkol.



Za potrebné považuje schválenie bezpečnostnej stratégie Slovenska aj na pôde NR SR. Zo strany politikov vidí priestor na zvýšenie informovanosti občanov. Aj to by podľa jeho názoru mohlo prispieť k riešeniu hrozieb v oblasti dezinformácií.



V súvislosti s organizáciou podujatia Fedor skonštatoval, že sa neočakávajú výrazné dopravné obmedzenia v Bratislave, keďže je to víkendové podujatie.