Fiačan: Aktuálnou prioritou ÚS je znižovať počty nevybavených podaní

Košice 25. apríla (TASR) – Prioritou Ústavného súdu (ÚS) SR po štvrtkovom sfunkčnení jeho pléna bude podľa nového predsedu ÚS Ivana Fiačana zníženie počtu nevybavených vecí a skrátenie priemernej dĺžky konania. Ústavný súd od 1. januára 2019 k štvrtku eviduje 970 nevybavených podaní. Priemerná dĺžka konania pred Ústavným súdom v danom období je takmer deväť mesiacov.



"Urobíme všetko preto, aby hodnoty týchto štatistických ukazovateľov začali čo najskôr klesať. Zároveň budeme bezodkladne riešiť aj podania týkajúce sa volieb prezidenta SR," uviedol Fiačan v rozhovore pre TASR.



Vo štvrtok prvýkrát zasadalo plénum ÚS pod jeho vedením. Na neverejnom zasadnutí prijalo rozvrh práce do konca tohto roka, v zmysle ktorého má ÚS aktuálne už dva funkčné senáty. ÚS však stále chýba šesť z celkového počtu 13 ústavných sudcov. Deviatim sudcom sa v polovici februára skončilo funkčné obdobie.



"Som naozaj rád, že vďaka menovaniu nových troch sudcov pánom prezidentom môžeme vytvoriť dva funkčné senáty, no bol by som ešte radšej, keby sme s kolegami pracovali v plnom zložení, v štyroch senátoch. Ústavný súd pre svoju činnosť nevyhnutne potrebuje všetkých 13 sudcov, obzvlášť pri rozhodovaní v plenárnych veciach," povedal nový predseda. Za kľúčové považuje doplnenie neobsadených miest, teda šiestich ústavných sudcov. "Verím, že Národná rada SR si splní svoju povinnosť a prezident SR vymenuje potrebný počet sudcov pre úplné sfunkčnenie najdôležitejšej inštitúcie súdnej moci na Slovensku, ktorá chráni ústavnosť a práva všetkých nás," konštatoval ďalej.



Fiačan na poste predsedu ÚS nahradil Ivettu Macejkovú, prezident SR Andrej Kiska ho do funkcie vymenoval 17. apríla. Aktuálne sa podľa svojich slov systematicky oboznamuje s agendou ÚS a konkrétnymi povinnosťami, ktoré vyplývajú z jeho postu. "Okrem reprezentatívnej úlohy v zmysle protokolu sa ako predseda Ústavného súdu venujem zabezpečovaniu chodu Ústavného súdu, čo je momentálne obzvlášť náročné, keďže plénum nie je úplné. Zároveň som aj sudcom Ústavného súdu. Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu je a bude mojou prioritou," konštatoval.