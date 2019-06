ROBERT FICO BUDE DO VOLIEB NAĎALEJ PREDSEDOM SMERU

Správu aktualizujeme.

Bratislava 7. júna (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico bude do volieb naďalej viesť stranu, v Smere-SD spúšťa v súvislosti so situáciou vnútrostranícku diskusiu. Oznámil to na brífingu v Bratislave. Na personálne zemetrasenie v Smere-SD nevidí dôvod. Jeho cieľom je opäť vyhrať parlamentné voľby. Fico nekomentuje informácie o mimoriadnom sneme Smeru-SD ani o tom, že by premiér Peter Pellegrini mohol kandidovať za predsedu strany.