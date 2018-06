R. Fico: Iniciatíva urobila dobre, budem hovoriť, kto je kým platený

Zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko podali v piatok na Fica trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy a ohováranie.

Bratislava 15. júna (TASR) – Poslanec Národnej rady SR a bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD) považuje podanie trestného oznámenia na jeho osobu iniciatívou Za slušné Slovensko do určitej miery za dobrý krok. Ako tvrdí, bude mať teraz právo hovoriť, akí poradcovia sa tu pohybovali, kto je kým platený a ako sa pripravovali bilbordy.



"Ak to chcú, môže to byť predmetom verejnej diskusie. Keď sú však takí slušní, prečo sa nevyjadria ku Andrejovi Kiskovi? Ja chcem, ak tu má byť rovnaký meter, aby sme o všetkých hovorili rovnako," podotkol Fico.



Zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko podali v piatok na Fica trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy a ohováranie. Reagovali tak na Ficove vyjadrenia k občianskym zhromaždeniam a ich usporiadateľom, ktoré sa začali organizovať na Slovensku po februárovej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



"Keď sme minulý týždeň počuli opäť dookola výroky poslanca Fica o tom, ako sa tu niekto snažil uvrhnúť krajinu do chaosu, ako sme poprepájaní a niekto nás organizuje, tak nám pretiekol pohár trpezlivosti. Sadli sme si nad jeho všetky výroky štyri mesiace dozadu a povedali sme si, že podávame na neho trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy a ohováranie," povedal člen iniciatívy Juraj Šeliga. Fico, v čase keď bol ešte premiérom, sa podľa zástupcov iniciatívy snažil ľudí zastrašiť, čo sa malo napríklad prejaviť aj v jeho vyhlásení o destabilizácii krajiny či o pripravených dlažobných kockách pred Úradom vlády SR.