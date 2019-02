FICO: Talianska prokuratúra popiera informácie o telefonáte s Vadalom

Viaceré slovenské médiá s odvolaním sa na taliansku tlač v uplynulých dňoch uvádzali, že o existencii telefonátu má mať informácie práve talianska prokuratúra .

Bratislava 22. februára (TASR) - Talianski prokurátori kategoricky vylúčili, že by kalábrijská prokuratúra mala akúkoľvek informáciu o telefonáte Antonina Vadalu s Robertom Ficom. Uviedol to predseda Smeru-SD Fico na tlačovej konferencii v Bratislave. Expremiér očakáva od médií ospravedlnenie.



"Taliansky národný prokurátor a kalábrijský regionálny prokurátor kategoricky potvrdili a vylúčili, že by kalábrijská prokuratúra mala akúkoľvek informáciu o telefonáte pána Vadalu s Robertom Ficom. A keby takúto informáciu mali, tak by ju nikdy nedali médiám," citoval Fico z materiálu od Talianov. Informácie podľa vlastných slov zisťoval legálnou diplomatickou cestou.



Denník N s odvolaním sa na talianske noviny La Republica publikoval článok, podľa ktorého talianska prokuratúra v roku 2012 zistila, že taliansky podnikateľ Antonino Vadala telefonoval s vtedajším premiérom SR Robertom Ficom (Smer-SD). Podľa Fica išlo o "kačicu".



Poslanec Národnej rady SR Ondrej Dostál (šéf mimoparlamentnej OKS) podal na Generálnu prokuratúru SR podnet na prešetrenie informácií o telefonáte medzi Antoninom Vadalom a Robertom Ficom "a ďalších informácií svedčiacich o prepojeniach Vadalu s predstaviteľmi štátnych orgánov Slovenskej republiky zneužívaných na krytie páchania drogovej trestnej činnosti".