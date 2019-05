R. Fico: Ľ. Blaha je proeurópsky orientovaný politik a má moju podporu

Mňa zaujíma orientácia krajiny. Nikdy Ľuboš Blaha neurobil nič, čo by ohrozovalo alebo poškodzovalo našu jasnú zahraničnú politickú orientáciu, povedal Fico.

Bratislava 20. mája (TASR) – Predseda Smeru-SD Robert Fico uviedol, že poslanec Národnej rady (NR) SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) má jeho podporu. Vyjadril sa tak v pondelok počas tlačovej konferencie.



"Mňa zaujíma orientácia krajiny. Nikdy Ľuboš Blaha neurobil nič, čo by ohrozovalo alebo poškodzovalo našu jasnú zahraničnú politickú orientáciu," povedal Fico. Podľa jeho slov je Blaha proeurópsky orientovaný politik. "Ak má nejaký slovník, ktorý je farbistejší alebo nápaditejší, na to má každý poslanec právo," povedal Fico.



Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vo štvrtok (16. 5.) kritizoval predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti Blahu za jeho protieurópske vyjadrenia na sociálnej sieti. Mal by sa ich podľa neho zdržať. Väčšina poslancov vo výbore Pellegriniho postoj ocenila. Blaha vzal kritiku na vedomie. Premiér zároveň odmieta, aby sa Blaha vyjadroval o predstaviteľoch EÚ ako o lúzroch či o EÚ ako o organizácii, ktorá nenávidí ľudí a tento región. "To je cez čiaru," zdôraznil Pellegrini. Pripomína, že Blahu do funkcie vo výbore nominoval Smer-SD, ktorý jasne podporuje európsky projekt a členstvo Slovenska v ňom.