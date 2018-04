Fico: Strana Smer-SD nie je na jedno použitie

Na snímke hore vpravo predseda strany SMER-SD Robert Fico, vľavo hore podpredseda SMER-SD Richard Raši, zľava dole podpredseda SMER-SD Peter Kažimír, podpredseda SMER-SD Peter Žiga a podpredseda SMER-SD Peter Pellegrini počas pracovného snemu strany SMER-SD v Častej Papierničke 26. apríla 2018. Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke hlasovanie počas pracovného snemu strany SMER-SD v Častej Papierničke 26. apríla 2018. Foto: TASR/Martin Baumann

Častá 26. apríla (TASR) - Strana Smer-SD nie je na jedno použitie. Prekonala mnoho krízových situácií, ale vždy sa vrátila naspäť. Vyhlásil to jej predseda Robert Fico na pracovnom sneme v Častej - Papierničke. Verí, že sa to zopakuje. Vo svojom príhovore opäť kritizoval médiá, opozíciu, občianskych aktivistov a prezidenta SR Andreja Kisku.odkázal Fico neprajníkom v príhovore v úvode snemu.Budúce dva roky budú podľa jeho slov rokmi zvyšovania platov.doplnil Fico s tým, že dostať ju chce na úroveň 85 percent do konca roka 2020, pričom dnes je na úrovni 78 - 79 percent.Fico pripomenul viaceré opatrenia, ktoré jeho vláda zrealizovala, pochválil sa znížením nezamestnanosti, razantným zvýšením minimálnej mzdy či vlakmi zadarmo.zdôraznil.Spomenul aj svoju abdikáciu z funkcie premiéra.vyhlásil a pripomenul, že počas nedávnej vládnej krízy hrozil Most-Híd odchodom z koalície a na stole boli aj termíny predčasných volieb. Zdôraznil, že vďaka udržaniu súčasnej vlády nie je dnes na Slovensku chaos v podobe opozičných lídrov Richarda Sulíka (SaS), Igora Matoviča (OĽaNO) či Borisa Kollára (Sme rodina). Za to ho kolegovia odmenili potleskom.Fico zároveň deklaroval plnú dôveru premiérovi Petrovi Pellegrinimu.poznamenal Fico, ktorý sa chcel naplno venovať strane, chodiť medzi ľudí a počúvať ich. Domnieva sa, že rozdelenie funkcií predsedu vlády a strany, a teda tento tandem bude prospešný.Fico prevažnú časť prejavu venoval kritike médií, opozície, prezidenta Kisku, ale aj občianskych aktivistov.zdôraznil Fico. Kisku kritizoval za jeho konanie počas vládnej krízy. Ficovi sa nepozdávalo, že priamo zasahoval do zloženia vlády. Prezident podľa neho postupoval na hrane ústavy. Hlavu štátu kritizoval aj za jej výroky na adresu policajného prezidenta.Médiá obvinil z dezinformácií, liberálne denníky sa podľa jeho slov dnes správajú ako politické strany.podotkol Fico, ktorý sa nevyhol ani kritike opozície. Strane SaS pripomenul Sulíkovo "nepodarené" odvodové koliesko či kauzu odpočúvania na ministerstve obrany. Kollára zas spojil s mafiou.