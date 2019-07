Fico súhlasí s Matovičom: Za slušné Slovensko je politická organizácia

Fico tvrdí, že cieľom organizátorov protestov v minulom roku nebolo vyjadrenie súcitu a ľútosti, ale pád vlády, predčasné voľby a nástup súčasnej opozície.

Bratislava 24. júla (TASR) - Expremiér Robert Fico (Smer-SD) súhlasí s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom v súvislosti s iniciatívou Za slušné Slovensko. Zhodli sa, že iniciatíva už nie je občianska, ale je politickou organizáciou.



"Je to obyčajná mládežnícka politická organizácia Trubanovej a Kiskovej strany, strán, ktorých túžba po moci sa úplne vymyká z hraníc demokracie," skonštatoval Fico vo videu na sociálnej sieti.



Fico tvrdí, že cieľom organizátorov protestov v minulom roku nebolo vyjadrenie súcitu a ľútosti, ale pád vlády, predčasné voľby a nástup súčasnej opozície. Keďže im to nevyšlo, slúži podľa jeho slov politicky ako mládežnícka organizácia.



Matovič v utorok (23. 7.) povedal, že Za slušné Slovensko je politickou organizáciou vznikajúcej strany Za ľudí a koalície Progresívne Slovensko a Spolu. "Juraj Šeliga je dnes pravou rukou Andreja Kisku a ukázalo sa, že dohoda o zastavení zrejme najväčšieho protestu, po ktorom mali byť na 100 percent predčasné voľby, nebola len tak. Možno to bolo len o tom, že Andrej Kiska ešte nemal pripravenú stranu a nemohol do politiky reálne vstúpiť," poznamenal líder OĽaNO.



Predstavitelia iniciatívy opakujú, že vždy boli a zostávajú občianskou iniciatívou. "Na žiadnom z našich pódií nevystupoval politik, v našich organizačných štruktúrach sme kládli veľký dôraz na to, aby neexistovali žiadne prepojenia na akúkoľvek politickú stranu. Z tohto dôvodu sme odmietli spoluprácu s kýmkoľvek, kto bol v politike. Takisto Juraj Šeliga vo chvíli, keď oznámil, že sa chystá vstúpiť do politiky, zo všetkých organizačných štruktúr iniciatívy odišiel," uviedli v utorkovom stanovisku.