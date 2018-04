Filozofická fakulta Univerzity Komenského je znepokojená dianím v RTVS

Osud verejnoprávnej žurnalistiky jej totiž nie je ľahostajný, keďže fakulta vzdeláva budúcich novinárov vyše 60 rokov.

Bratislava 30. apríla (TASR) – Filozofická fakulta Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave vníma aktuálne dianie vo verejnoprávnom Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS) so znepokojením. Osud verejnoprávnej žurnalistiky jej totiž nie je ľahostajný, keďže fakulta vzdeláva budúcich novinárov vyše 60 rokov.



"Ako v minulosti, tak aj dnes považujeme slobodu slova a slobodu tlače za kľúčové a neoddeliteľné súčasti nielen akademickej práce, ale aj života v demokratickej spoločnosti," uvádza sa vo vyjadrení vedenia fakulty a členov katedier. Fakulta preto považuje existenciu nezávislých verejnoprávnych médií za mimoriadne dôležitú. A to obzvlášť v prostredí stoviek internetových médií s nejasnou vlastníckou štruktúrou a postupného ovládania médií ekonomickými aktérmi s politickým vplyvom. "Aj preto sme presvedčení, že by bolo prospešné pokračovať v práci, ktorá urobila spravodajstvo RTVS najdôveryhodnejším na Slovensku," zdôrazňuje FiF UK vo svojom vyjadrení.



Fakulta poukazuje taktiež na dôležitosť dôveryhodných, nezávislých a kritických spravodajských médií v čase sociálnych médií, keď sa výrazne znásobili možnosti a aktivity propagandy, ktorá používa dezinformácie ako prostriedok či zbraň masovej manipulácie. "Za nenahraditeľnú považujeme ich úlohu pri kontrole výkonu moci. Práve táto kontrola totiž prispieva k zlepšovaniu kvality demokracie a života občanov našej krajiny," podotýka fakulta.



Vedenie spravodajstva RTVS v piatok (27.4.) prepustilo štyroch externých pracovníkov spravodajstva RTVS, keď im nepredĺžilo zmluvy. Hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková na margo toho skonštatovala, že viacerým redaktorom skončila dohoda o externej spolupráci a vedenie spravodajstva sa rozhodlo, že niektorým z nich ju k danému dňu nepredĺži. "Interné manažérske rozhodnutia, ktoré súvisia so zabezpečením programovej služby v oblasti spravodajstva, RTVS komentovať nebude," dodala.



Dianiu v RTVS sa chce venovať aj nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Viera Dubačová, ktorá plánuje iniciovať mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Od generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka chce na ňom počuť vysvetlenie ukončenia spolupráce s viacerými externými redaktormi verejnoprávneho média. Ten ešte na štvrtkovom (26.4.) rokovaní Rady RTVS k aktuálnemu vývoju medializovaných polemík o situácii v tíme spravodajstva a publicistiky uviedol, že internú debatu vo vnútri verejnoprávneho média vôbec netreba prirovnávať k situácii, keď je potrebné "zakopať vojnovú sekeru".