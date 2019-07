Aké novinky nás čakajú v kinách?

V ponuke je utečenecká téma, Oscarom ovenčený športový dokument a nechýba ani bláznivá dovolenková snímka od francúzskych tvorcov a horor.

Bratislava 26. júla (TASR) – Tento týždeň spestrili program slovenských kín štyri filmové novinky, z toho jedna vstúpila do distribúcie aj s krátkym slovenským animovaným filmom. V ponuke je utečenecká téma, Oscarom ovenčený športový dokument a nechýba ani bláznivá dovolenková snímka od francúzskych tvorcov a horor.



S filmom Ibiza (r. Arnaud Lemort) sa návštevníci kina vyberú na bláznivú dovolenku. Philippe a Carole sa prednedávnom stretli. Obaja sú rozvedení. Zamilovali sa do seba až po uši a Philippe urobí čokoľvek, aby si na svoju stranu získal Caroline deti, ktoré z neho nie sú práve nadšené. Navrhne jej synovi, že ak urobí maturitu, môže vybrať letnú dovolenku. A... hurá na Ibizu! Šialené párty, davy polonahých oslavujúcich tiel a ohlušujúca elektronická hudba spoza každého rohu. Nočný život aj v denných hodinách - to je španielska Ibiza. Philippova predstava o vidieckej rodinnej idylke sa rýchlo rozplýva a nastáva čas nabrať sily na najdivokejšiu jazdu života. V hlavnej úlohe francúzskej komediálnej novinky sa predstaví Christian Clavier, známy z úspešného titulu Čo sme komu urobili? Ako sa v Ibize ukáže, je ideálnym tatkom na poriadnu párty a vďaka nemu dostáva aj filmový žáner "nepodarené prázdniny" úplne nový rozmer.



Od 25. júla je v kinách aj Oscarom ovenčený dokumentárny thriller Free Solo (r. Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi). Alex Honnold si v živote nekladie malé ciele. Špičkový americký športovec udivuje svet odvážnymi balansovaním na hrane života a smrti, keď zdoláva zložité strmé vrcholy sám a bez akéhokoľvek istenia. Yosemitský gigant El Capitan ale predstavuje výzvu, pred ktorou aj chladnokrvný a zdanlivo emócií zbavený lezec zapochybuje.



Fanúšikov hororu láka do kín Detská hra (r. Lars Klevberg). Na plátna kín sa vracia maniacky vraždiaca bábika Chucky, ikonická postava, filmová legenda a člen popkultúrnej Ligy majstrov, ktorú s ním hrá Terminátor, Rambo, Jason, Freddy Kruger, Darth Vader a ešte pár ďalších. K novému životu priviedli Chuckyho producenti úspešného hororu TO, stvorili ho pre novú generáciu divákov v súčasnom kontexte všadeprítomných technológií a dali mu hlas Marka Hamilla. Andy dostane k narodeninám úžasnú hračku, ktorá prekračuje všetky predstavy a fantázie. Najnovší výkrik technológií, funkciami a možnosťami "nabúchaná" bábika, ktorá dokáže čokoľvek. Už to nie je iba hračka, je to ten najlepší kamarát. Je roztomilá ako obrázok a deťom prináša len nadšenie a šťastie. Andymu a jeho mamičke ale prinesie nová bábika ešte niečo navyše - hrôzu, des a strach o život. Nikto totiž netuší, že táto bábika je zlá ako všetky peklá sveta, že dokáže zabíjať, že vraždí veľmi rada a navyše s vynaliezavosťou tých najväčších psychopatov.



Adja čaká na politický azyl na Islande, Faisala osud zavial až na Slovensko. Islandská dráma a nový slovenský animovaný film prichádzajú do kín spolu. Prepojenie utečeneckej témy a osudov týchto ľudí si môžu pozrieť diváci v kinách vďaka filmom A dýchajte pokojne Ísoldy Uggadóttirovej a Persona grata Daniely Krajčovej.