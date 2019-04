Finalistky Miss Slovensko idú do finále, Miss Press 2019 je T. Turzová

Finalistky sa počas galavečera, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. apríla v bratislavskej Inchebe, predvedú aj v špeciálnom čísle.

Bratislava 24. apríla (TASR) – Prípravy na priamy prenos finále súťaže Miss Slovensko 2019 vrcholia. V rámci nich dvanástka finalistiek súťaže krásy absolvovala v stredu malú generálku na finálový večer pred zástupcami médií. Finalistky sa počas galavečera, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. apríla v bratislavskej Inchebe, predvedú aj v špeciálnom čísle.



"Budú štyri módne prehliadky, promenáda v plavkách, trošku netradične sa dievčatá predvedú počas spoločného vystúpenia," uviedla riaditeľka súťaže Karolína Chomisteková s tým, že súčasťou spoločného "talentového" vystúpenia bude špeciálne číslo, ktoré predvedie čestná stráž prezidenta SR spolu s jednou zo súťažiacich.



Finalistkami 24. ročníka Miss Slovensko sú Natália Hrušovská (Nitra), Alica Ondrášová (Unín), Patrícia Junasová (Jaslovské Bohunice), Frederika Kurtulíková (Bratislava), Barbora Korcová (Rovinka), Tereza Turzová (Púchov), Ivana Gromová (Prievidza), Michaela Budáčová (Prievidza), Ema Mészárosová (Levice), Michaela Čajková (Klenovec), Melissa Záteková (Banská Bystrica) a Terézia Jakubcová (Snina).



Počas galavečera sa finalistky predvedú v modeloch slovenských módnych návrhárov a značiek. Úvodnú kolekciu pripravila pre 12 súťažiacich Izabela Komjati, spoločnú prehliadku bude mať štvorica dizajnérov - Michaela Ľuptáková, Klementína Tomrecaj, Michael Kovacik a Lukáš Krnáč, plavková disciplína sa bude niesť opäť v duchu a v modeloch francúzskej značky. Záverečná kolekcia bude patriť svadobnému salónu, ktorý si pripravil kolekciu spoločenských šiat doplnenú klenotmi slovenského výrobcu svadobných šperkov.



Priamy prenos galavačera, v ktorom vystúpia Carmen a Celeste Buckingham, Adam Ďurica so sláčikovým kvartetom, Mikolas Josef, akrobatická skupina Vertigo a ďalší účinkujúci, odvysiela TV Joj. Moderátormi budú Libor Bouček a Michal Sabo. V porote zasadnú okrem riaditeľky súťaže Karolíny Chomistekovej aj Miss Supranational 2018 Valeria Vazquez Latorre, odborníčka na etiketu a kráľovský protokol Katarína Diková Strýčková, spolumajiteľka kozmetickej značky Bolette Tjellesens, ale i herec a moderátor Maroš Kramár či módny návrhár Michael Kováčik.



"Dievčatá sú veľmi silné osobnosti, športovo nadané. Veľa dievčat je športovkýň, hasičky, tenistky, všetko možné, aj preto sme mali v rámci jedného sústredenia športovú súťaž. Teším sa z toho, ako im to ide, sú veľmi cieľavedomé. Tento rok je to veľmi nejasné, že kto, čo a ako, uvidíme, ako rozhodne porota, je to veľmi vyrovnané," zhodnotila 24. ročník súťaže pre TASR Chomisteková.



Absolútnu víťazku súťaže Miss Slovensko 2019 bude voliť porota, o titule Eva Miss Sympatia rozhodne počas priameho prenosu sms hlasovanie verejnosti. Výťažok z neho je tento rok venovaný Centru sociálnych služieb Náruč Senior & Junior. Počas finálového večera budú udelené aj ďalšie tituly, sú nimi Miss Drive, Miss Gosh, Miss Avéne a Miss Príjemný hlas. Na stredajšom stretnutí s médiami si prítomní novinári zvolili novú Miss Press. Stala sa ňou súťažiaca s číslom 6 Tereza Turzová z Púchova.



Víťazka titulu Miss Slovensko 2019 získa celkovo 25 cien. K tým hlavným patrí postup na Miss World 2019, automobil, dovolenka do Ománu, trojizbový byt v novostavbe na jeden rok, ročné flexibilné poistenie či honorovaná zmluva a letenka na svetovú súťaž.