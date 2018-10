Súkromné ZP: Financovanie zdravotníctva prenáša štát na pracujúcich

Zdravotníctvo na Slovensku je podľa hovorcu ZP Union Mateja Neumanna dlhodobo finančne poddimenzované.

Bratislava 9. októbra (TASR) – Obe súkromné zdravotné poisťovne si myslia, že bremeno financovania zdravotníctva štát v neprimeranej miere prenáša na pracujúcich obyvateľov. Hoci sa slovenskej ekonomike historicky darí, štát by mal uvoľniť na zdravotníctvo viac prostriedkov. Pre TASR to zhodnotili zdravotné poisťovne (ZP) Dôvera a Union.



PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský je toho názoru, že návrh štátneho rozpočtu na budúci rok pre zdravotníctvo sa dá nazvať aj "návrhom predvolebného rozpočtu". "Štát chce splatiť svoj dlh zdravotníctvu zvyšovaním výdavkov na rekonštrukciu nemocníc a zvyšovaním platov zdravotníckych pracovníkov," uviedol pre TASR.



Podľa ZP Dôvera štát ale "potichu ukrajuje zo svojho príspevku na zdravotnú starostlivosť obyvateľov Slovenska". Štepianský za zdravotnú poisťovňu povedal, že po prvý raz za posledné roky plánuje znížiť úhrady za poistencov štátu. "Pokým v roku 2018 to je približne 1,2 miliardy eur, v budúcom roku už len 960 miliónov eur, v nasledujúcom 790 miliónov a v roku 2021 už len 630 miliónov eur," priblížil.



Zdravotníctvo na Slovensku je podľa hovorcu ZP Union Mateja Neumanna dlhodobo finančne poddimenzované. "Napriek tomu, že návrh rozpočtu na rok 2019 ráta s nárastom príjmov o 2,9 percenta pre sektor zdravotníctva, my si myslíme, že toto zvýšenie by malo byť vyššie, keďže podľa výpočtov Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR sa očakáva nárast nákladov vo výške 3,4 až 5,9 percenta. Okrem toho návrh rozpočtu vychádza z veľmi optimistických očakávaní nárastu miezd vo výške 6,3 percenta v roku 2019," vysvetlil Neumann.



Pripomenul, že najvyšší rast miezd za posledných desať rokov bol vo výške 4,6 percenta. V roku 2018 sa síce podľa hovorcu súkromnej zdravotnej poisťovne črtá rekordný rast vo výške 6,2 percenta, no myslí si, že predpokladať, že sa to zopakuje aj budúci rok, je "veľmi optimistické".



"Hoci sa slovenskej ekonomike historicky darí, štát by mal uvoľniť viac prostriedkov. Zásadne nesúhlasíme so znížením sadzby za poistencov štátu z 3,71 percenta na 2,82 percenta, ktoré podľa našich prepočtov zodpovedajú sume 960 miliónov eur," mieni Neumann.



Union zdravotná poisťovňa pokladá preto za nevyhnutné ďalšie dofinancovanie sektora. Transparentnosť financovania v zdravotníctve je podľa Neumanna "kľúčová pre dlhodobé zlepšovanie kvality starostlivosti o pacientov". Ten zdôraznil, že je "nutné, aby občania vedeli do akých konkrétnych oblastí v zdravotníctve investuje štát peniaze a akým spôsobom sú prerozdeľované".



Štátna zdravotná poisťovňa zatiaľ avizovaný rozpočet komentovať nechce. "Štátny rozpočet ešte nie je schválený, VšZP aktuálne vyhodnocuje jeho návrh a naďalej o jeho podobe diskutuje so svojím jediným akcionárom MZ SR. Preto zatiaľ až do definitívneho schválenia rozpočtu nebudeme komunikovať podrobnosti", uviedla pre TASR hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.