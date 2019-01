Bývalého príslušníka SIS Ľuboša Kosíka uniesli z jeho domu v Mali

Kosík dlhodobo tvrdí, že je ochotný svedčiť o únose syna niekdajšieho prezidenta SR Michala Kováča aj o ďalších kauzách bývalých príslušníkov SIS.

Bamako 22. januára (TASR) - Bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby (SIS) Ľuboša Kosíka uniesli z jeho domu v malijskej metropole Bamako. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na jeho malijského právnika a podporovateľov.



"Ľuboš Kosík, môj klient so slovenským občianstvom, bývalý dôstojník v jeho vlasti, bol unesený minulý utorok ozbrojenými mužmi z jeho domu v Bamaku," uviedol Kosíkov právnik Youssouf Keita s tým, že už v tejto veci podal trestné oznámenie.



Kosík dlhodobo tvrdí, že je ochotný svedčiť o únose syna niekdajšieho prezidenta SR Michala Kováča aj o ďalších kauzách bývalých príslušníkov SIS.



Kosíka zatkli v Mali pred dvoma rokmi a Slovensko požiadalo o jeho vydanie. Malijské úrady ho však vlani v novembri prepustili z väzenia, dodala AFP.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR zatiaľ nemá potvrdenú informáciu o únose Ľuboša Kosíka zo strany oficiálnych úradov Mali. Pre TASR to uviedol hovorca slovenského rezortu diplomacie Boris Gandel.



"Berúc do úvahy prvky predložené Slovenskom, malijská justícia odmietla žiadosť o jeho vydanie," uviedol pre AFP zdroj z prostredia malijskej justície. Dodal, že malijské úrady neboli žiadnym spôsobom zapojené do jeho únosu.



"Sme veľmi znepokojení únosom Ľuboša Kosíka," povedal pre AFP Michel Desert, člen skupiny podporujúcej tohto expríslušníka SIS. Podľa Deserta Kosík vždy tvrdil, že nenesie žiadnu zodpovednosť za únos Kováča mladšieho z roku 1995.



"Uniesli ho (Kosíka) pred týždňom ozbrojení muži. Pýtame sa, či túto operáciu nenariadilo Slovensko" v rámci "nezákonného dosiahnutia extradície už odmietnutej malijskou justíciou", dodal Desert.



Ako v pondelok informovala TASR, decembrovú žiadosť Ministerstva spravodlivosti (MS) SR o vydanie Kosíka na Slovensko má už v rukách Zastupiteľský úrad SR pre Mali v nigérijskej Abuji, ktorý vec postúpi kompetentným úradom v Mali.



Minister spravodlivosti SR Gábor Gál podpísal 7. decembra minulého roku novú žiadosť o extradíciu Kosíka. "Napriek tomu, že od malijských orgánov SR nedostáva oficiálne informácie o tom, kde sa nachádza a či bol prepustený z väzenia, MS SR vyvíja maximálne úsilie, preto opätovne žiadame Mali, aby ho vydali," uviedla vtedy hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová.



Kosík bol podľa oficiálnych informácií Mali vo väzení a chýbalo len niekoľko podpisov na jeho vydanie. Po rokovaní vlády to povedala koncom novembra ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Priznala však, že Mali je rizikovou krajinou. "Snáď informácie, ktoré nám čelní predstavitelia Mali priebežne dávajú, sú pravdivé," poznamenala.



O Kosíkovom údajnom prepustení z väzenia v Mali informoval 14. novembra denník Sme, ktorému to potvrdil Kosík. Bývalý príslušník SIS bol vo väzení dva roky po tom, čo na neho vydali medzinárodný zatykač pre falšovanie zmeniek v hodnote 2,4 milióna eur. Prepustenie ho prekvapilo. "Otvorili dvere a povedali koniec," uviedol vtedy pre Sme Kosík. Svoje ďalšie kroky nechcel komentovať.



Polícia následne na sociálnej sieti napísala, že najvyšší predstavitelia malijskej polície prezidentovi Policajného zboru SR Milanovi Lučanskému potvrdili, že Kosík nebol prepustený z malijského väzenia.



Kosík dlhodobo tvrdí, že je ochotný svedčiť o únose syna prezidenta Michala Kováča aj o ďalších kauzách bývalých príslušníkov SIS. Kosík bol právoplatne pôvodne odsúdený na 14 rokov odňatia slobody a na peňažný trest vo výške 100 000 eur.



Keďže ho nezaplatil, tak ho Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) 12. novembra 2018 odsúdil na ďalšie štyri roky. Verdikt nie je ešte právoplatný a bude o ňom, keďže sa odvolal Kosíkov obhajca, rozhodovať napokon Najvyšší súd SR. Termín verejného zasadnutia na NS SR ešte vytýčený nie je.