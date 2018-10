Marek Maďarič odchádza zo Smeru-SD, bude nezávislým poslancom

Maďarič pôsobil v Smere od roku 2000, postupne ako hovorca, vedúci mediálneho a tlačového oddelenia a v roku 2006 bol šéfom volebného tímu strany a do minulého roku bol jedným z podpredsedov strany.

Bratislava 25. októbra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Marek Maďarič odchádza zo Smeru-SD aj z vládnej koalície. V parlamente bude pôsobiť ako nezávislý poslanec. TASR informoval jeho poslanecký asistent Jozef Bednár.



"Nechcem seba ani svojich kolegov v koalícii privádzať do situácie, keď ako koaličný poslanec nehlasujem za čoraz viac vládnych alebo koaličných návrhov. Nechcem byť zároveň súčasťou koalície, v ktorej má hlavné slovo politik, ktorý si berie za vzor orbánovskú politiku oslabovania demokracie a odklonu od Európskej únie. Keďže strana Smer–SD je súčasťou vládnej koalície, rozhodol som sa vystúpiť aj z tejto politickej strany," zdôvodnil svoje rozhodnutie Maďarič.



Predstavitelia Smeru-SD zatiaľ Maďaričov odchod komentovať nechcú. "Počujem to prvýkrát. Ak je to naozaj tak, musím si najskôr vypočuť dôvody, až potom to budem komentovať," povedal pred rokovaním predsedníctva Smeru-SD podpredseda strany Juraj Blanár.



O Maďaričovom odchode podľa svojich slov nevedel ani premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), údajne sa to dozvedel až od novinárov. Podpredseda Smeru-SD Peter Žiga zase povedal, aby si novinári počkali na tlačovú konferenciu po rokovaní straníckeho vedenia.



Maďarič pôsobil v Smere od roku 2000, postupne ako hovorca, vedúci mediálneho a tlačového oddelenia a v roku 2006 bol šéfom volebného tímu strany a do minulého roku bol jedným z podpredsedov strany. Strana ho viackrát nominovala do funkcie ministra kultúry.